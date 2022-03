Medici e pediatri padovani si occuperanno dell'assistenza dei minori ucraini ospitati in Seminario

L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Padova con i Medici della Fimp - Federazione italiana medici pediatri di Padova si sono messi a disposizione per l’assistenza sanitaria giornaliera ai 57 bambini giunti dall’Ucraina nella giornata di ieri, martedì 1 marzo, e ospitati al Seminario Minore di Rubano.

Assistenza

Il coordinamento della Associazione L’Isolachenonc’è Teolo Odv (nelle persone della dottoressa Stefania Barbieri, referente sanitario dell'associazione, e della dottoressa pediatra Antonella Muraro), che ha organizzato l’arrivo dei minori in Italia e l’accoglienza nei locali del Seminario Minore di Rubano messi a disposizione dalla Diocesi di Padova, ha contattato i medici pediatri della Fimp Padova e dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Padova per chiedere appoggio e sostegno nell’assistenza. «Come Medici Pediatri dell’Ordine e come Fimp Padova - commenta la dottoressa pediatra Elisabetta Formentin, consigliere dell’Ordine dei medici di Padova e membro Fimp Padova - abbiamo immediatamente risposto a questa richiesta e ci siamo messi a disposizione per organizzare turni giornalieri di assistenza sanitaria ai bambini arrivati dall’Ucraina ieri, così da sostenerli al meglio sia dal punto di vista sanitario che umano. Come Ordine dei Medici stiamo inoltre vagliando quali altre iniziative siano necessarie e alle quali noi si possa rispondere con celerità nei prossimi giorni, per alleviare la condizione di tutti i profughi ucraini in questa difficilissima situazione umanitaria».