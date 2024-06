Un orto sociale che rigenera terra e persone: l'iniziativa nella Bassa

Coltivare la terra, accogliere le persone e costruire comunità: sono questi i pilastri di “Raccogli ciò che curi”, un progetto dell’associazione Sine Modo Aps di Tribano, che unisce, con la cura collettiva di un orto sociale, l’agroecologia e la salvaguardia dell’ambiente, l’accoglienza e la cura di persone fragili ed emarginate e l’idea di coinvolgere tutta la comunità. Un progetto agro-sociale sostenuto dai fondi 8xmille di Unione Buddhista Italiana.

Orto urbano

Sine Modo da anni accoglie in particolare uomini maggiorenni con differenti storie di fragilità: «Sono spesso persone con gravi difficoltà economiche - spiega il presidente Fabio Beraldin - senza casa, né lavoro né riferimenti, persone senza un’etichetta, per cui non esistono politiche sociali. Da noi trova casa chi si è perso, chi ha sbagliato e ha pagato per i propri errori, chi è stato maltrattato, chi dorme per strada. Tutti hanno un progetto personalizzato». L’orto sociale è limitrofo alla casa di accoglienza di Sine Modo, nel Comune di Tribano, nella Bassa Padovana non lontano da Monselice: un contesto rurale e comunitario che può ospitare fino a 15 persone e che possiede quattro ettari di terreno dedicati alla coltivazione orticola con metodi sostenibili, oltre a un laboratorio per la lavorazione del legno. L’appezzamento è diviso tra l’orto, una zona per le piante officinali, un frutteto e uno spazio dedicato a una piccola fattoria sociale con animali: un modo per riscoprire le tradizioni contadine e promuovere la biodiversità.

Sine Modo

Sine Modo parte sempre dal principio che le persone, qualsiasi sia la loro storia, sono sempre una risorsa. «L’orto di comunità è un simbolo di rinascita, aperto a tutti - racconta Beraldin - ospiti della casa seguiti da un tutor agricolo, persone in difficoltà segnalate dai servizi sociali che traggono beneficio dal contatto con la natura, ma anche chi vive sul territorio». Sine Modo ha infatti deciso di condividere l’orto con tutta la comunità: con chi magari ha problemi economici o semplicemente non ha un proprio orto e può così coltivare un pezzo di terra, portando a casa i frutti del proprio lavoro.

Festa

Il 22 e 23 giugno Sine Modo invita la cittadinanza a una festa presso l’orto di comunità a Olmo di Tribano: sarà l’occasione per connettersi con la natura, per conoscere le attività di Sine Modo e ascoltare il racconto del progetto “Raccogli ciò che curi”. Non mancheranno poi i momenti di animazione anche dedicati ai più piccoli e un grande gioco collettivo, oltre a cibo e musica. Sabato 22 inoltre, Giorgio Gobbo, già musicista, cantautore e accompagnatore di Andrea Pennacchi, presenterà il suo libro “Cercando un paese”. Il progetto "Raccogli ciò che curi" è realizzato grazie all’8xmille di Unione Buddhista Italiana.