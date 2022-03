Tre ospedali padovani entrano nella classifica di Newsweek "World's best hospitals 2022"

Entrano nella classifica di Newsweek dei migliori ospedali del mondo anche l'Azienda ospedaliera, Schiavonia e l'ospedale di Cittadella.

La classifica

La rivista americana Newsweek, assieme a Statista Inc, ha pubblicato sul proprio sito la "World's best hospitals 2022" con cui seleziona i migliori ospedali di 27 nazioni. Tra i nosocomi italiani spicca l'Azienda ospedaliera, al 92esimo posto della classifica mondiale e al sesto se si considerano solo gli ospedali italiani mentre i due poli dell'Ulss 6 Euganea, Schiavonia e Cittadella, si trovano rispettivamente al 107esimo e all'83esimo posto della classifica internazionale. La valutazione si basa sul parere di esperti di sanità interpellati tramite un sondaggio on line, sull’analisi dei dati disponibili ricavati da sondaggi sulle esperienze dei pazienti (soddisfazione generale, ospedali da raccomandare e livello di soddisfazione delle cure mediche), sull’approfondimento dei cosiddetti “indicatori chiave di prestazione medica” come ad esempio i dati sulla qualità dei trattamenti erogati, sulle misure igieniche e sul rapporto malati per medico/infermiere.