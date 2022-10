Disagio giovanile, si riunisce l'Osservatorio: «Controlli e incontri nelle scuole»

Il Prefetto Raffaele Grassi ha presieduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 ottobre, una riunione dell'Osservatorio permanente sul disagio giovanile, istituito lo scorso gennaio e riattivato con l'inizio del nuovo anno scolastico.

Osservatorio

All'incontro, oltre al rappresentante della Provincia, all'Assessore al sociale del Comune di Padova, al Questore, al Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comandante provinciale della Guardia di Finanza e al Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, hanno preso parte il prof. Alessandro Calegari per il Dipartimento di Diritto Pubblico Internazionale e Comunitario dell'Università di Padova, rappresentanti della Neuropsichiatria infantile dell'Ulss 6 Euganea, dell'Ordine degli Avvocati nonché i referenti del Forum provinciale delle associazioni dei genitori, dell'Associazione italiana vittime della strada, dell'Associazione Daccapo, dell'Associazione per non dimenticare e dell'Associazione Luca Ometto. Tutti i presenti hanno concordato sull'utilità del lavoro svolto e sulla necessità di proseguire sella strada tracciata, formulando proposte e suggerendo iniziative che saranno tradotte in uno specifico e puntuale piano di attività negli istituti scolastici. Peraltro si è ribadita, in tale sede, l'importanza e l'efficacia dei dispositivi di controllo svolti dalle forze dell'ordine che hanno fortemente inciso sulla problematica delle risse organizzate da giovani provenienti da più parti della provincia. I servizi in argomento saranno sistematicamente ripetuti nei punti sensibili di aggregazione della città, con l'obiettivo di contrastare forme di condotta violente, nei termini e nei modi già concordati con l'Autorità giudiziaria minorile.

Prefetto

Questa la dichiarazione del Prefetto Raffaele Grassi al termine della riunione: «Gli apprezzabili risultati ottenuti nei mesi scorsi in termini di contrasto e prevenzione contro il fenomeno del disagio giovanile ci indicano di proseguire nei lavori. L'Osservatorio sul disagio, che si riunisce sistematicamente, vuole fare il punto della situazione sul tema in argomento, coniugando i risultati dei servizi di controllo del territorio con l’individuazione di percorsi educativi rivolti ai giovani. Psicologi, genitori, esperti di diritto e forze dell'ordine attraverso specifici gruppi interdisciplinari avranno il compito di visitare gli istituti scolastici secondo un programma concordato con il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale che si articolerà in interventi sui temi della legalità. Un modo per far riflettere i giovani su temi sensibili quali il consumo di sostanze stupefacenti, il bullismo, i delitti di odio, la violenza giovanile, la violenza di genere, le insidie del Web e l'educazione stradale».