Case studenti, Ostanel: «Situazione seria. Dalla Regione poco impegno»

«Guardo con preoccupazione a quanto sta accadendo a Padova, ma anche a Venezia e Verona, in questo inizio di anno accademico: tra aumenti degli affitti e mancanza di alloggi il problema casa si sta facendo sentire come non mai - così esordisce la consigliera regionale del movimento civico Il Veneto che Vogliamo, Elena Ostanel - E sono gravi i numeri che comunicano le sigle studentesche ed i collettivi, che in queste settimane e in questi anni non hanno mai smesso di chiedere maggiore attenzione e servizi: a Padova 1300 studenti avrebbero diritto a un alloggio pubblico ma non ce l’hanno, perché ci sono solo 700 posti a fronte di 2000 idoneità. E parliamo solo di chi sarebbe idoneo ad ottenere una residenza pubblica»

Questione sociale

Continua Ostanel: «Il rischio più grande è che studiare diventi una questione sociale: se hai soldi per permetterti anche più di 400 euro al mese d’affitto per una stanza (senza contare poi la vita in città), puoi stare in città; in alternativa ti tocca fare il pendolare ma se sei uno studente internazionale neanche questa scelta è possibile. Varie volte, anche in fase di bilancio, ho sollevato la questione con proposte ed emendamenti. Ancora ad aprile scorso, prima dell’estate, avevo portato il tema della mancanza di alloggi per studenti in consiglio regionale con una interrogazione. Avevo chiesto cosa intendesse fare la regione per incrementare gli alloggi per studenti messi a disposizione da Esu, anche nel breve periodo, per garantire che l’anno accademico 2022-2023 partisse con i minori problemi possibili. - prosegue la consigliera regionale - La risposta ha fatto uscire dati preoccupanti: oggi infatti, si riferiva, si copre solo il 46% delle domande degli aventi diritto a residenze abitative pubbliche. Ci sono investimenti programmati, ma per il territorio di Padova si prevede solo ora l’avvio di lavori per la creazione di 237 nuovi posti letto. Un numero troppo modesto, considerata la mancanza di 1300 posti. La Regione Veneto non può più permettersi di non affrontare il tema alloggi, anche per gli studenti, se si vuole invertire il trend che vede oggi i giovani emigrare dal Veneto quando invece dovremmo fare di tutto per attrarli, con tutto il loro entusiasmo e le loro intelligenze».