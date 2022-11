Ostanel (VcV): «Papa Francesco al Cuamm: le parole che la politica fatica a pronunciare»

«Ho voluto sentire dal vivo quelle parole. Il no alle armi, l'urgenza di stare dalla parte degli ultimi, la tutela della salute pubblica. Per questo ho partecipato all'annuale meeting di Medici con l'Africa Cuamm a Roma», così Elena Ostanel, consigliera regionale del movimento civico Il Veneto che Vogliamo, raccontando il suo incontro con Papa Francesco.

Africa e Francesco

«Ringrazio con il cuore quella che sento una 'mia' comunità, che mi ha accolta appena laureata in servizio civile e per alcuni anni di lavoro, per avermi dato l'opportunità di sentire le parole di papa Francesco che rende chiari e semplici concetti che la politica fatica a pronunciare». Ha concluso poi, laconsigliera: «Oggi l'Africa ha ancora più bisogno di un sostegno che impatta davvero e che autodetermina - chiude Ostanel - Perchè la pandemia, come la crisi climatica, colpisce in ogni luogo alcuni più di altri e non possiamo non occuparci di chi soffre di più».