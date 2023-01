Carceri, Ostellari incontra i provveditori: «Serve nuova visione su lavoro e formazione»

«Lavoro, formazione e vicinanza con il territorio. Questi sono i temi di cui abbiamo discusso oggi con il Capo del Dap, Giovanni Russo, i direttori generali Massimo Parisi, Gianfranco De Gesu e Pietro Buffa, insieme ai provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria. Quella che ho voluto trasferire è una visione complessiva sul percorso da compiere insieme, che valorizzi i progetti già in corso e ne sviluppi di nuovi». Lo dichiara Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato alla Giustizia e senatore padovano della Lega.

Fine rieducativo

«Il lavoro e la formazione in carcere non sono una generosa concessione dello Stato nei confronti dei condannati, ma la migliore soluzione, anche a fronte dell’analisi dei dati sulla recidività, per assicurare che chi delinque, una volta scontata la pena, non torni a violare le leggi e a ferire l’armonia sociale -prosegue Ostellari - .Nessun liberi tutti, ma pene eseguite in modo rigoroso, secondo le indicazioni della nostra Costituzione che prevede il fine rieducativo delle sanzioni. Ringrazio i provveditori che hanno partecipato all’incontro e di cui riconosco l’impegno e la grande professionalità. Certamente esistono criticità negli istituti italiani, ma sono numerose anche le esperienze positive e le buone pratiche, anche se spesso non fanno notizia. Uno stimolo ulteriore è stato richiesto a tutti nei confronti del territorio di competenza: le carceri non siano un mondo a parte, ma si aprano ancora di più ai centri di formazione, alle università, alle associazioni di categoria del lavoro e dell’industria, per lo sviluppo di nuovi progetti comuni. Il Ministero è a fianco dei provveditori, dei direttori, del personale che partecipa al trattamento e degli agenti di Polizia Penitenziaria che svolgono quotidianamente una funzione poco conosciuta dalla società, ma fondamentale per la democrazia e la sicurezza del nostro Paese».

Riforma Cartabia

«Il provvedimento per perfezionare la cosiddetta Riforma Cartabia sarà definito fra pochi giorni. Abbiamo individuato gli ambiti su cui intervenire, in relazione al decreto delegato di fine agosto scorso, e lo faremo - chiude Ostellari - .L’obiettivo è tutelare le forze dell’ordine e tranquillizzare i cittadini, assicurando le operazioni che oggi sono impedite dalla necessità della querela. La modifica riguarda la diversa classificazione di alcuni reati ora non procedibili d’ufficio, e lo saranno sempre quelli con aggravante di mafiosità, e i casi di arresto in flagranza, con più tempo per sporgere querela. Il tutto mantenendo gli impegni sottoscritti in sede di Pnrr».