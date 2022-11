Ostellari dichiara guerra ai rave e al micro spaccio

Il neo sottosegretario alla giustizia, Andrea Ostellari, ha risposto a diverse domande riguardo il provvedimento che il Governo ha preparato per "regolamentare" i rave. Gli chiediamo se è davvero questa una priorità: «E' un fenomeno che è avvenuto in quella circostanza, con i ministri appena insediati, e si è deciso di intervenire immediatamente. Il rispetto delle regole è una priorità. Sono sempre stati temi cari alla Lega, come il no allo spaccio, anche se piccolo. Per noi non c'è differenza», ha precisato il sottosegretario Ostellari. «Anche il fenomeno delle baby gang va affrontato. Va dato un messaggio chiaro ai giovani e ai loro genitori».