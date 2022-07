Ius Scholae, il leghista Ostellari: «Mortandello pensi piuttosto ai sampietrini»

Come prevedibile arrivano le scure leghiste sullo Ius Scholae. Dopo la proposta del sindaco di Montegrotto Riccardo Mortandelo, a farsi sentire è il senatore Andrea Ostellari: «In Italia i giovani stranieri fra i 14 e i 24 anni sono il 10%, ma commettono la metà dei reati. Nei giorni scorsi due immigrati di seconda generazione, uno dei quali minorenne, hanno devastato un locale pubblico a Vigonza e ferito anche gravemente i camerieri, che si erano rifiutati di servire loro da bere. Questi sono fatti che forse sfuggono al sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, che si è fatto portavoce di un’iniziativa fuori da ogni logica e da ogni diritto (lo Ius Scholae, ndr). La cittadinanza italiana è un privilegio e non può essere concessa in automatico. Prima dei diritti, vengono i doveri. Invece di perdere tempo con mozioni inutili, Mortandello pensi ai Sampietrini, alla loro sicurezza e a come sostenere le famiglie in difficoltà» ha chiuso il leghista,presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama.