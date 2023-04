Chiusura alle auto del Borgomagno, anche l'arcellano Ostellari si schiera contro la decisione di Giordani

Anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari si oppone alla chiusura del cavalcavia Borgomagno alle auto che dal centro vogliono raggiungere l'Arcella. E lo fa da "arcellano" doc, visto che vive con la sua famiglia nella zona di Sant'Antonino. Il leghista è contrario alla chiusura voluta dall'amministrazione Giordani per motivi di sicurezza, che ha diviso il quartiere tra favorevoli e contrari

Ostellari

«Vivo all’Arcella da anni, ne conosco la vitalità e il fascino, così come le criticità - dice il sottosegretario Ostellari - .Le promesse di rilancio dell’amministrazione, alla prova dei fatti, sono state tradite. L’annuncio della chiusura al traffico veicolare del ponte Borgomagno dal centro verso il quartiere è stata presa senza consultare residenti, commercianti e pubblici esercenti. Quella che si fregiava di essere l’amministrazione dell’ascolto e del dialogo ha gettato la maschera. Le scelte vengono prese per compiacere gruppi minoritari, ispirati da ideologie radicali, ignorando ciò che i padovani chiedono a gran voce. Appoggio la petizione che la Lega ha promosso e invito tutti i nostri concittadini a firmare, consapevole che l’area del Borgomagno deve essere interamente riqualificata. Giordani aveva promesso un referendum per ogni scelta di grande impatto sulla città. Poi gli è mancato il coraggio di confrontarsi con i padovani e persino con le consulte che ha istituito».