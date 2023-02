In Osteria con l'alumno dell'anno, Andrea Pennacchi: «Sono la Giovanna d'Arco della lingua veneta»

Ci riceve nel suo ufficio, anzi in uno dei suoi uffici. Ne ha diversi, sparsi per la città. Potremmo dire che ci riceve in quello principale. «E non ho ancora bevuto neppure uno spritz, stiamo lavorando, non vedi? Altrimenti non ti dicevo in ufficio, ma in osteria». Andrea Pennacchi è così, sempre pronto a scherzare, sempre disponibile alla battuta. Lo incontriamo all'Anfora, durante la pausa della registrazione della puntata del programma di Rai International, "That's Italy", che è rivolto agli italiani all'estero oltre che a tutti coloro vogliono conoscere le bellezze del nostro paese.

Pennacchi come location della sua intervista ha scelto la più antica osteria della città. «Dimmi un posto dove si fa più cultura che qui o in luoghi come questo, in questa città. Ti sfido», ci dice confondendoci talmente che quasi lo prendiamo sul serio da cominciare a pensarci su. Ha unito l'utile al dilettevole, inutile girarci intorno. Saluta tutti, battute, strette di mano con persone che vede un po' meno ultimamente. «Sono molto contento di aver ripreso con il teatro, un tour bellissimo quello che stiamo facendo. Non c'è nulla di meglio per un attore». Poi c'è la settimanale presenza a Propaganda Live su La 7, tanto cinema e pure serie tv di grande successo. Ma il teatro, si sa, è il grande amore di Andrea.

Il grande e meritato successo degli ultimi anni, oltre a far emergere un talento importante come il suo, ha dato anche una certa dignità al linguaggio di queste terre, al suo dialetto. Se diventato l'ambasciatore della lingua veneta nel mondo, gli facciamo notare: «Il veneto è una lingua con dignità letteraria, la mia speranza è che si torni a produrre testi nel nostro dialetto che ha una lunga e importante tradizione nel teatro italiano». E' il momento in cui si fa serio, però è innegabilmente interessante ciò che sta facendo notare. «Ma che problema c'è? Sono stato al sud recitando in veneto, la gente rideva. A Napoli è stato fantastico». Fine della parte seria.

Anche volendo, non si riesce mai per più di un paio di minuti a tenerlo bada. E' nel suo "ufficio" per registrare una parte della puntata dedicata a Padova nel programma condotto da Natascha Lusenti. Sei un padovano ecccelente, gli facciamo notare. «Pensa te. L'Università mi ha riconosciuto come "Alumno" dell'anno, la Rai mi chiama a far sta cosa qui». Declino vero, scherziamo: «Ma davvero. E' il declino della città o dell'Università. O della Rai!?!», e scoppia in una grande risata. Prima di salutarlo scherziamo sulla polemica riguardo il restauro della statua del Gattamelata. Dove dovrebbe andare dopo le cure? Lì dove sta o in un museo? «I piccioni sono gli unici animali veramente autoctoni rimasti. Vogliamo togliergli un punto di riferimento importante come il Gattamelata? Ma insomma. Poi dove vanno a fare i loro bisogni? Loro sì che si godono le bellezze della città». Forse per questo va protetto, lo provochiamo: «E' vero, ha bisogno di una pulita, con tutto quel guano che la ricopre. E lo sappiamo noialtri, il guano padano è speciale. Ma dopo la ripulita il Gattamelata deve stare dove è sempre stato. Anche per i piccioni».