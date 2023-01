Ospedale di Padova, l'Otorinolaringoiatria torna a far sentire 122 pazienti

Numeri da record: Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, e il professor Piero Nicolai, direttore di Otorinolaringoiatria, hanno illustrato nella mattinata di oggi, giovedì 26 gennaio, l'attività del 2022 del reparto, mai come quest'anno sollecitato.

Otorinolaringoiatria

La struttura ha effettuato 2.500 visite oncologiche otorinolaringoiatriche e 1.250 visite oncologiche multidisciplinari. Da sottolineare anche i 122 impianti cocleari innestati nel 2022, di cui 60 a bambini e ragazzi sotto i 16 anni (33 dei quali a bambini sotto i tre anni): grazie a questi interventi i beneficiari possono iniziare o tornare a sentire.

Tumori a testa e collo

Sono state inoltre fatte 150 procedure chirurgiche oncologiche con finalità terapeutica nel distretto testa-collo e sono stati eseguiti 40 interventi chirurgici multidisciplinari con un otorinolaringoiatria, un chirurgo plastico e un chirurgo maxillo facciale: si tratta di attività chirurgiche molto complesse con una durata media di 10 ore. A riguardo il professor Nicolai (che da maggio ricoprirà il ruolo di nuovo presidente della Società italiana di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale) ha spiegato come i tumori della testa e del collo siano «al settimo posto in Italia per numeri di casi, con un'incidenza maggiore al Nord. Le cause? Il fumo e l'alcol influiscono notevolmente». Nello scorso anno sono state inoltre completate 60 procedure endoscopiche transnasali avanzate e sono state operate 20 lesioni ipofisarie in collaborazione con i reparti di neurochirurgia e endocrinologia. Nel 2022 sono triplicati anche i pazienti oncologici extraregione: 115. L'Otorinolaringoiatria, infine, collabora quotidianamente con la Chirurgia toracica e la Chirurgia generale e ha già attivato un'équipe multidisciplinare con dieci specialisti.