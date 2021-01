Un dono inaspettato e importante: Campagna Amica e Coldiretti consegnano i pacchi solidali a Selvazzano

La Città di Selvazzano Dentro ha ricevuto un dono importante ed inaspettato: Fondazione Campagna Amica e Coldiretti hanno consegnato nove pacchi da dare ad altrettante famiglie che sono in difficoltà.

I pacchi

Sono pacchi da 35kg ciascuno di prodotti a lunga conservazione da una latta di olio, alla passata di pomodoro, pasta, legumi secchi, latte e molto altro, che nei prossimi giorni i servizi sociali del Comune, previa istruttoria delle assistenti sociali, provvederanno a recapitare a chi ne ha bisogno.

La generosità dei cittadini

«Un piccolo grande gesto – spiega il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – che assieme ai buoni spesa comunali, alla strepitosa generosità di tutti i cittadini che lasciano carrelli e carrelli di prodotti alimentari nei vari punti vendita del territorio che vengono distribuiti ogni settimana dalle Caritas Parrocchiali, all’infaticabile lavoro delle varie Associazioni di Volontariato del nostro territorio, rende Selvazzano Dentro una comunità unica e generativa. Ci tengo per questo a ringraziare tutti».

I pacchi con i prodotti della terra

«Un particolare ringraziamento al sindaco e all’amministrazione comunale di Selvazzano Dentro per l’attenzione e la sensibilità, – dichiara Ettore Menozzi Piacentini, presidente del comprensorio Coldiretti di Padova Ovest – una risposta preziosa in questo periodo impegnativo e incerto. Gli agricoltori, pur tra le note difficoltà che anche il settore primario sta attraversando, vogliono fare la loro parte per aiutare chi si trova in una situazione difficile. Questi pacchi contengono i prodotti della nostra terra e della nostra agricoltura, alimenti rigorosamente made in Italy, gli stessi che da anni mettiamo a disposizione anche nei nostri mercati di Campagna Amica, uno dei primi aperti proprio a Tencarola di Selvazzano».