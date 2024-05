Il Prato si veste di arcobaleno, 400 bandiere stese attorno all'isola Memmia per dire "no" alla guerra

Prato della Valle vestito da centinaia di bandiere della Pace. Per 24 ore la grande piazza della città si è vestita dei colori arcobaleno (lo sarà fino alle 20 di questa sera) grazie agli scout del gruppo Masci, in collaborazione con il Comune e con altri gruppi dell'Agesci, le associazioni dell’area Pace, diritti umani e cooperazione internazionale, Uniti per la Pace, che hanno presidiato il Prà con delle passeggiate. Obiettivo: richiamare, ancora una volta, l’attenzione sulla necessità di lavorare insieme per arrivare alla pace in tutti i paesi o situazioni in cui esistano conflitti. Sono state stese almeno 400 bandiere della Pace lungo tutto il bordo dell’Isola Memmia, regalando un'immagine suggestiva vestita di colori arcobaleno. «Purtroppo le prime pagine dei giornali sono piene di racconti dalle zone di guerra appena scoppiano, ma poi se ne parla sempre meno e vengono superate da altre tematiche - sostiene l'assessora alla pace, Francesca Benciolini - .Noi però abbiamo il dovere di tenere alta l'attenzione, perché le guerre continuano». «Ogni giorno c'è bisogno di incamminarci, di fare un passo per conoscere le ragioni dell'altro, senza inseguire l'affermazione di sé - aggiunge don Massimo, parroco della Chiesa di San Francesco e appartenente al gruppo Masci - .Questo messaggio di pace, che auguriamo possa sensibilizzare tutta la città, non è affatto scontato e dev'essere il primo di tanti altri». Nella mattinata di oggi, domenica 26 maggio, al centro del Prato della Valle, i presenti hanno potuto condividere una propria riflessione sulla pace, leggendo anche brevi testi significativi e cantando in gruppo.