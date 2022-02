Padova candidata capitale italiana della cultura per il 2025

Padova candidata capitale della cultura italiana per il 2015. Nei prossimi anni l'amministrazione ha già previsto di spendere un centinaio di milioni in questo settore, recuperando il patrimonio artistico della città. Avere un marchio e un percorso da seguire per arrivare ad un obiettivo potrà aiutare a raggiungere lo scopo. Dopo Urbs Picta quindi si cercherà di dare continuità ad un tragitto che potrebbe portare Padova tra le capitali europee della cultura.

Colasio

«Lo abbiamo fatto per una molteplicità di ragioni. Innanzitutto perché lo dobbiamo ai nostri cittadini e alle tantissime associazioni culturali, ma anche sportive che hanno accompagnato e condiviso il complesso e lungo percorso che ci ha portati alla Urbs picta - spiega l'assessore alla cultura, Andrea Colasio - .Questi ultimi anni hanno rappresentato per le politiche culturali di Padova un momento particolarmente fecondo, per certi versi unico e eccezionale. Abbiamo finalmente riscoperto la nostra vocazione di grande città d'arte europea. Urbs picta non costituisce il terminus ad quem di questo percorso, non è l'ultima tappa di questo vero e proprio "Rinascimento" culturale. Con il riconoscimento Unesco la storia non finisce. Al contrario: si configura come la prima tappa di un nuovo inizio. Si è iniziato un processo di profonda riscrittura della trama identitaria cittadina, che non si traduce in mere formule retoriche o in una convenzionale reinvenzione del passato. Nulla di tutto ciò. Quello con cui ci si sta confrontando e con cui ci dovremo confrontare nei prossimi anni è un processo profondo di riamalgama dello spazio urbano: la nostra città verrà lentamente riplasmata. Quello che oggi caratterizza la città è proprio il nuovo scenario che si sta delineando all'orizzonte. Abbiamo deciso di individuare una formula sintetica per esprimere il percorso di candidatura: Padova, il cantiere della cultura. Possiamo affermare con orgoglio che poche città italiane possono vantare in questo momento una tale densità e qualità di cantieri della cultura. E' questa consapevolezza che ci induce a candidare Padova a capitale italiana della cultura: pensiamo di essere un vero e proprio laboratorio sperimentale, dove tradizione e innovazione hanno trovato un loro equilibrio».

I tempi

Indicativamente nel mese di giugno prossimo verrà pubblicato il bando per la candidatura 2025. A questo punto, premesso che c’è già un lavoro preliminare in corso, l'amministrazione valuterà i tempi di consegna del dossier anche con tutti gli attori da coinvolgere per ponderare l’opportunità di concorrere per il 2025 oppure se candidare Padova direttamente per l’anno 2026. Quest'anno la capitale è Procida. Il "premio" esiste dal 2014 ed è toccato a Lecce, Siena, Cagliari, Matera, Mantova, Parma e Palermo. L'anno prossimo toccherà a Brescia e Bergamo, scelte anche per ricordare le vittime del Covid che in quelle due città sono state moltissime.

Giordani

«Dopo l’entusiamante conseguimento del secondo sigillo Unesco, in molti ci hanno chiesto di avere un nuovo slancio e lanciarci in una rinnovata sfida: concorrere come città capitale italiana della cultura - aggiunge il sindaco, Sergio Giordani - .Penso che Padova abbia tutte le carte in regola per raggiungere questo obiettivo e penso che la città meriti da subito un impegno corale per mettersi in cammino su questo bel percorso. Padova è una città di una straordinaria vivacità, un mosaico di realtà culturali che tutte assieme compongono un bellissimo quadro. Dobbiamo avere sempre più attenzione per loro, dobbiamo essere sempre più al loro fianco. Ascoltarle, coinvolgerle, valorizzarle, sostenerle. In questi anni abbiamo provato a farlo, ma oltre il duro periodo del Covid, questo percorso di candidatura può essere una preziosa ulteriore occasione per costruire assieme un vero e proprio cantiere che le veda protagoniste assieme a tutte le Istituzioni della città. Per farlo serve, insieme, costruire un cambio di prospettiva nelle politiche culturali, che parta proprio dalle grandi energie che esistono in città e dal mettere al centro loro e i loro bisogni. Unendo le magnifiche opere d’arte che custodisce la nostra città col fermento di creatività e dinamismo che sta coinvolgendo sempre di più Padova in ogni suo quartiere, potremo presentare un progetto originale e unico. Parte una nuova sfida, corale, da vincere insieme, come sempre».