Il primo passo per la rinascita: è tempo di bilanci per la "Padova Abano Color Week"

Con l’estrazione finale dei vincitori si è conclusa l’iniziativa “Padova Abano Color Week”, l’evento che ha permesso la ripartenza dell’economia e la rinascita della vita sociale di Padova e Abano Terme, un nuovo format che ha ricalcato le orme della più classica e conosciuta “Notte dei Colori” di Padova, con l’introduzione di alcune novità, che lascia spazio ora all’inizio dei saldi estivi.

I numeri

Proprio le novità hanno conquistato il favore delle piccole e medie attività di Padova e Abano Terme che, rispondendo attivamente all’iniziativa, si sono rese protagoniste di questo nuovo format che è stato attivo fino al 31 luglio 2020. Oltre 250 le realtà che hanno distribuito e raccolto i Gratta e Vinci a fronte dei numerosi acquisti effettuati dai clienti nel circuito commerciale dei due Comuni padovani. Un grande successo mediatico è stato registrato grazie alla condivisione e ri-condivisione sui canali social (Facebook e Instagram) delle numerosissime foto dei palazzi illuminati. Nel sito dell’iniziativa le visite sono state più di diecimila e i codici concorso immessi per provare a vincere le due Renault Twizy sono stati oltre 2.000. I Gratta e Vinci consegnati sono stati più di 75mila, tra i premi non solo buoni sconto ma anche ingressi piscina, trattamenti wellness&beauty in collaborazione con gli hotel di Abano Terme, Alea il Gioiello delle Terme e tantissimi altri. L’iniziativa ha riscosso un grande interesse anche per la presenza del concorso a premi finale dei due veicoli 100% elettrici Renault Twizy messe in palio dalla concessionaria Autobase. L’estrazione del primo agosto, in presenza di un Funzionario Camerale, ha decretato le due fortunate vincitrici: Gloria Zagato di Cavarzere (VE) con il codice NA2GDUGG e Mariella Corazzina di Abano Terme con il codice UM9D2BCX.

Antonio Bressa

Afferma Antonio Bressa, assessore alle attività produttive e al commercio del Comune di Padova: «Per tutto il mese di luglio abbiamo sostenuto i consumi a favore del commercio padovano con la Color Week e la diffusione di buoni spendibili fino a fine mese. Anche grazie a questo, nonostante il periodo sia molto complesso, registriamo una certa vivacità in città, certamente maggiore rispetto ad altri centri, e questo ci dà la forza per guardare avanti. Ringrazio quindi tutte le associazioni di categoria, il Comune di Abano Terme e la Camera di Commercio per la collaborazione, ma soprattutto i cittadini, vincenti e non, che hanno partecipato a questo progetto insieme a noi per sostenere i nostri preziosi negozi. Ora l’appuntamento è con i saldi che mai come quest’anno possono rappresentare una vera occasione per i cittadini ed anche per le attività economiche. Neanche ad agosto infatti Padova vuole fermarsi nella strada del recupero di quanto perso durante il lockdown»

Federico Barbierato

Dichiara Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme: «Nella consapevolezza delle difficoltà che sta attraversando l'economia e in particolar modo il settore del commercio, un'iniziativa come quella appena realizzata rappresenta un aiuto concreto per cercare di affrontare la crisi di questo periodo. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione di tutti gli attori e per questo ringrazio il Comune di Padova, l'assessore Bressa per la collaborazione intrapresa, tutti i partner, le associazioni, gli enti e tutte le oltre 100 attività di Abano Terme che hanno aderito all'iniziativa e alle strutture alberghiere che hanno messo a disposizione i premi. Ringrazio anche gli sponsor e la World Appeal che ha curato ed organizzato l'evento».

Patrizio Bertin

Aggiunge Patrizio Bertin, presidente di Ascom Confcommercio Padova: «L’iniziativa Padova Abano Color Week è stata una bellissima esperienza che ha fatto convivere due comuni, Padova e Abano Terme, e ha portato stimolo e voglia di rientrare nei negozi di vicinato. Grazie alla formula Instant Win si è data luce e speranza alle attività commerciali che hanno soffrendo questo periodo storico in modo particolare e con l’arrivo dei saldi la speranza è che riprenda positivamente l’economia per vedere in modo positivo il futuro. L’obiettivo è quello di proporre ancora iniziative di questa tipologia per dare fiducia ai negozi di vicinato e far tornare i cittadini nei nostri centri storici e turistici».

Nicola Rossi

Spiega Nicola Rossi, presidente di Confesercenti Padova: «In un momento così difficile per l’economia nazionale e soprattutto territoriale, venendo da una situazione economica ante Covid già complessa e con il Covid diventata ancora più seria, iniziative come la Padova Abano Color Week sicuramente danno un forte contributo e un aiuto non solo ai pubblici esercizi ma anche alla filiera delle attività del commercio di vicinato».

Franco Conzato

Afferma Franco Conzato, direttore Promex Padova: «Si è conclusa l’iniziativa Padova Abano Color Week, un’esperienza veramente importante e interessante quale lavoro di squadra grazie anche alla partecipazione di molti cittadini in queste due anime della nostra provincia, quella termale e quella cittadina. Abbiamo atteso con ansia l’estrazione finale delle due vetture elettriche, due premi in linea con la sostenibilità, tema molto sentito e portato avanti da questa settimana. L’auspicio è di poterci incontrare nuovamente in un’edizione invernale, dove poter ritrovare le luci che hanno addobbato i nostri monumenti per riscoprire la sensazione di comunanza e di lavoro di squadra».

Filippo Bernardi

Conclude Filippo Bernardi di Appe Padova: «L’evento Padova Abano Color Week è stato un incentivo necessario per fare in modo che le amministrazioni comunali andassero incontro concretamente alle attività commerciali e ai pubblici esercizi in questo periodo difficile. Un’iniziativa che va apprezzata e ha avuto un ottimo risultato anche dal punto architetturale grazie all’illuminazione dei monumenti storici».