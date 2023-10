Consumi, il Veneto la regione più virtuosa. Zaia: «Ora l'autonomia»

Contro ogni forma di spreco, è fondamentale muoversi con oculatezza. Quando poi si parla di luce, acqua e gas, tutti hanno il dovere di dare il proprio contributo. I risultati danno ragione a Padova che è tra i 21 capoluoghi che hanno raggiunto il rating A, ovvero vicino alla perfezione. Tale indagine, che vede il Veneto primeggiare ha riscosso l'entusiasmo del governatore Luca Zaia che sul tema risparmi ha riferito: «Il Veneto è l’unica regione d’Italia ad avere tutte A nella classifica delle regioni più virtuose nella spesa per luce, gas e acqua. Servizi che costano, nell’utilizzo dei quali una pubblica amministrazione deve dare l’esempio di gestione oculata. Il Veneto primeggia, ed è una bella soddisfazione – ha proseguito Zaia – ma è da queste piccole ma importanti cose che si può capire come l’autonomia, che significa assunzione diretta di responsabilità, potrebbe aiutare tutti a usare meglio ogni euro a disposizione».

La statistica

Il commento del governatore arriva alla luce della speciale classifica elaborata dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell'ambito del progetto Pitagora, che prende in esame i costi sostenuti nel 2022 da regioni e capoluoghi di provincia. «La riprova di questo sostegno sta nel secondo posto occupato dalla Calabria, con un solo B nel suo rating – ha aggiunto Zaia – il che dimostra che tutti ce la possono fare e tutti, responsabilizzando il loro operato in maniera autonoma, potranno migliorare le proprie performances». E ancora: «In Veneto - ha concluso la totale attenzione alla spesa anche di un solo euro è un fatto culturalmente acquisito da anni. Un successo che va ascritto alla serietà di tutti i lavoratori dell’Ente, e che non è solo della Regione, perché tra i 21 capoluoghi che hanno avuto il rating A figurano anche Rovigo, Padova, Belluno e Treviso».