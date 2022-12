Strage di alberi alla Stanga nella notte, abbattute dalle ruspe 120 piante

Ruspe in azione prima dell'alba di oggi, 1° dicembre, in via Friburgo a Padova, alla Stanga dove sono stati abbattuti ben 120 alberi. Un polmone verde cancellato nonostante siano state migliaia le firme raccolte dai residenti negli ultimi mesi. Grande lo sdegno dei cittadini per quanto avvenuto, con una sorta di blitz senza nessun tipo di preavviso da parte del Comune. L'eliminazione delle piante è necessario per consentire l'installazione di nuovi pannelli fonoassorbenti a protezione del quartiere di San Lazzaro. Da mesi sono state numerose le proteste contro il provvedimento (anche all'interno della stessa maggioranza in consiglio comunale) che nella mattinata di oggi è stato di fatto eseguito.

«Così, di nascosto e all'insaputa di tutti, senza una valida ragione è stato distrutto un importante patrimonio arboreo della nostra città» attacca Roberto Moneta, consigliere comunale di Forza Italia «L'Assessore Micalizzi aveva promesso un incontro con la cittadinanza: dialogo che ormai non ci potrà mai essere. Ha preferito realizzare un vero e proprio scempio in una zona confinante con gli orti sociali, che senza più alberi ora assorbiranno lo smog del traffico che transita per via Friburgo».

«Quello che è accaduto nella notte è davvero pazzesco» spiega ancora Moneta «Dopo la mia interrogazione e quella della collega Gallani, durante il Consiglio comunale della scorsa settimana, il Vicesindaco aveva assicurato di riprendere in mano il progetto per le opportune valutazioni tecniche, anche assieme ai cittadini. Eravamo concordi nel convocare entro breve una Commissione congiunta Urbanistica - Ambiente per discutere delle possibili alternative progettuali, in quanto la valutazione di impatto acustico sembra incompleta e la realizzazione delle barriere fonoassorbenti così come proposta dall'Amministrazione non risolverà alcun problema dei residenti. In questa città non esistono più democrazia, né trasparenza, né ascolto. Questo è il triste epilogo di una morte preannunciata da tempo».