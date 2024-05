Una famiglia allargata che ora diventa anche azienda d'eccellenza

Alì azienda padovana fondata dal compianto Francesco Canella, che ha sviluppato il suo business dal 1971 a ad oggi, è stata dichiarata azienda d’eccellenza del territorio dalla commissione provinciale di Padova. Questo grazie ad impegno, passione e tante attività sociali, culturali e ambientali svolte insieme alle comunità del Veneto che vedono presenti i 117 negozi della rete Alì. Con grande orgoglio l’azienda tutta, composta da una gestione familiare alla guida degli oltre 4700 collaboratori, festeggia questo nuovo successo che suggella l’obiettivo del gruppo di volersi confermare azienda del territorio.

Il pensiero del presidente

«Essere dichiarati un’eccellenza del territorio - ha detto il presidente di Alì Supermercati Gianni Canella - per noi è un grande onore, siamo un’azienda familiare che è cresciuta insieme al territorio in questi 53 anni, ancorati ai nostri valori che sono la nostra guida. Come ci ha insegnato mio padre, il nostro obiettivo dev’essere sempre quello di lavorare con passione, con un’attenzione particolare alle persone: collaboratori e clienti, e al territorio che ci ospita».

Azienda vicina all'ambiente

Alì è da sempre attenta alle esigenze del territorio, certificata ISO 14064-1 carbon footprint, ISO 14001 per la gestione ambientale ed ISO 9001 per la qualità del proprio centro confezionamento ortofrutta, nel suo impegno di tutela ambientale ha già donato al territorio oltre 53 mila alberi in collaborazione con i comuni del Veneto, in spazi aperti ai cittadini e nel solo anno 2023 sono stati donati più di 3 milioni di euro ad attività a favore della collettività. La Mission dell’azienda “Migliorare la vita alle persone” viene infatti ogni giorno portata avanti con il sostengo ad attività sociali, culturali, sportive e ambientali della vita del territorio.