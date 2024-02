Ricordato Filippo Raciti, morto negli scontri con i tifosi

Oggi 2 febbraio si è svolta la cerimonia del diciassettesimo anniversario della morte di Filippo Raciti, ispettore capo della Polizia di Stato, insignito a maggio del 2007 dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano della medaglia d’oro al Valor Civile, negli impianti sportivi del parco Brentella a lui intitolati.

Il tragico ricordo

Il 2 febbraio 2007 durante l’incontro di calcio Catania–Palermo, i tifosi del Catania si sono resi protagonisti di violente manifestazioni di piazza nel corso delle quali hanno aggredito le forze dell’ordine con bastoni, pietre, bulloni, bombe carta ed altri oggetti contundenti. L’ispettore capo Filippo Raciti, in forza al X Reparto Mobile di Catania ed impiegato nella scorta ai tifosi della squadra ospite, nel corso dei gravi incidenti è stato colpito con veemenza con un grosso oggetto contundente. Dando prova di straordinario coraggio e di assoluta dedizione al servizio l’ispettore Raciti, anziché ricorrere alle cure sanitarie, ha continuato a guidare i suoi uomini fino a quando, a causa delle lesioni riportate, si è accasciato nell’auto di servizio perdendo conoscenza. Trasportato in ospedale, è morto qualche ora. Nobile esempio di coraggio, altruismo ed elette virtù civiche spinte sino al sacrificio della vita, per il bene della collettività.

La cerimonia

Dinanzi al monumento eretto in suo onore, di fronte a cittadini, studenti e personale della Polizia di Stato, è stata deposta una corona d’alloro, a cui ha seguito la benedizione del cappellano della Polizia di Stato don Ulisse Zaggia. Il questore della Provincia di Padova Marco Odorisio, alla presenza del personale della Polizia di Stato tra cui il dirigente del compartimento di Polizia Stradale “Veneto”, Barbara Barra, il dirigente della Sezione Polizia Stradale Padova, Annalisa Mongiorgi, il comandate del II Reparto Mobile, Stefano Fonsi e il capo centro operativo D.I.A. Cosimo Mancini, ha ricordato come il sacrificio dell’ispettore Raciti non sia stato vano e come il ricordo di quanto accaduto serva a tutti noi da monito contro la violenza.