Appe e forze dell'ordine, avanti insieme all'insegna della qualità e della legalità

Appe e forze dell'ordine, una collaborazione importante a tutela di tutti quei commercianti che lavorano onestamente e ogni giorno si mettono in gioco per offrire alla clientela prodotti di qualità. E' soddisfatta Federica Luni, presidente dell'associazione provinciale pubblici esercizi di Padova. Commentando l'attività di Nas e Nil nel 2023 ha riferito: «Partiamo dagli aspetti positivi e cioè che la maggior parte dei locali controllati è rispettosa delle regole. Tuttavia – prosegue – c’è ancora molto da fare per arrivare il più vicino possibile alle “sanzioni zero”: da parte nostra, come Associazione specifica del settore, ci impegniamo quotidianamente nel dare tutte le informazioni agli esercenti, per metterli nelle migliori condizioni».

L'attività di Appe

Oltre 2.000 ore di formazione d’aula, quasi 50 webinar online (che si possono rivedere sul sito), oltre 200 articoli pubblicati sul sito: sono questi i numeri che danno conto di quanto “vale” l’informazione erogata verso i propri soci da Appe nel corso del 2023. Senza dimenticare il convegno organizzato in collaborazione con Nas e Sian-Ulss 16, al quale hanno assistito oltre 100 esercenti, lo scorso 18 maggio. E proprio a seguito di quanto emerso in quell’incontro, Appe ha pubblicato sul proprio sito web un’apposita sezione che riporta, in tempo reale, tutti i richiami degli alimenti che presentano criticità sanitarie. «La formazione e l’aggiornamento continuo – conferma Luni – sono fondamentali per gli esercenti, per poter essere tranquilli nella gestione delle loro attività, soprattutto in ambito igienico-sanitario: proprio per questo ci teniamo a ringraziare i Nas, nella figura del comandante Massimo Andreozzi, per la disponibilità a collaborare con Appe nelle azioni di sensibilizzazione».

Progetti futuri

Azioni che proseguiranno anche nel 2024: carabinieri e Appe hanno già concordato di voler organizzare incontri su tutto il territorio provinciale. «Abbiamo avuto una grande disponibilità – conferma la presidente Appe – direttamente da parte del comandante provinciale Michele Cucuglielli e per noi è stimolo a proseguire nelle azioni già intraprese in sinergia con l’Arma e con le Istituzioni in generale. Gestire un pubblico esercizio – conclude Luni – è sempre più complesso e avere al proprio fianco un’Associazione che segue a 360 gradi il settore della somministrazione è il miglior modo per essere certi di lavorare più serenamente, consapevoli delle regole da rispettare».

I numeri

Sono circa 3.200 i locali (bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, pasticcerie-bar, locali serali) attualmente in attività, di questi, circa 1.200 sono associati Appe. Sono circa 15mila gli addetti tra dipendenti e indipendenti – titolari, soci e collaboratori impiegati nel s0ettore. Un movimento in continua espansione sul quale associazioni di categoria e forze dell'ordine vegliano costantemente per ottimizzare giorno per giorno il servizio.