Nel padovano in aumento le imprese agricole femminili under 40

In aumento rispetto al 2023 (+5,4%) le aziende agricole condotte da donne under 40: in provincia sono 484. Complessivamente, nel padovano risultano attive 2.803 imprese agricole femminili, su un totale di 11.601 riconducibili al primario (il 24,16%). I dati sono stati diramati da Cia Padova alla vigilia della ricorrenza dell’8 marzo. Fra le criticità registrate, osserva Milena Prando, presidente di Donne in Campo Cia Padova, «l’accesso al credito, molto di più dei nostri colleghi maschi; oltre che l’assenza di specifici finanziamenti a favore delle aziende agricole in rosa, al netto dei contributi previsti dalla Pac, Politica agricola comune. Che, peraltro, negli ultimi mesi sono stati tagliati in maniera drastica».

Sullo sfondo rimangono le problematiche dell’intero settore agricolo. Su tutte, la mancanza di un equo reddito a favore del produttore, con rincari lungo la filiera dalla terra alla tavola difficili da intercettare. Più in generale, secondo Donne in Campo Cia Padova, «va valorizzata la dimensione familiare delle stesse imprese agricole. Anche con l’obiettivo di mantenere un presidio economico-sociale nelle aree marginali, soprattutto nella Bassa Padovana, che altrimenti rischiano lo spopolamento». Nonostante i cronici problemi, precisa Prando, «siamo tenuti a continuare a scommettere sull’imprenditoria femminile. Nell’immaginario collettivo la filiera agroalimentare è appannaggio soltanto dell’uomo, mentre la donna viene quasi considerata una figura di secondo piano. Di fatto, i dati in nostro possesso dimostrano il contrario». Più in generale, conclude Prando, «continueremo a lavorare a favore della promozione delle pari opportunità, tanto nella società civile che nel mondo dell’impresa. Le donne in agricoltura, infine, sono innovatrici instancabili, capaci di coniugare lo sviluppo con la tradizione».