Sequestrati ambulatori dentistici e scoperti spritz "tarocchi"

Crescono gli interventi e le sanzioni. Un anno di attività svolto dai carabinieri del Nas e del Nil è stato sviluppato oggi in via Rismondo a Padova alla presenza del comandante provinciale colonnello Michele Cucuglielli, il presidente dell'Appe (Associazione provinciale pubblici esercizi), Federica Lucini, il comandante dei Nas, capitano Massimo Andreozzi e il comandante del Nil, luogotenente Giuseppe Massafra.

Attività del Nas

Il Nas nell’ambito dei settori alimentare, sanitario, farmaceutico, veterinario, con strategie e campagne disposte dal Ministero della Salute, di concerto con l’Arma territoriale, nonché da allerte comunitarie nell’ambito dei sistemi Rassf (Sistema allerta rapido sicurezza alimentare) e Rapex (Sistema allerta sicurezza di tutti i prodotti industriali e cosmetici in genere) ha effettuato ispezioni e controlli d’iniziativa nonchè su segnalazione dei cittadini, in particolare su diversi ambiti. Case di riposo, volti alla tutela degli anziani; assenteismo del personale sanitario e liste attesa; farmacie, ambulatori e presidi socio sanitari, centri estetici e tutte le attività riconducibili alla cura della persona in genere; controllo fitosanitari, concimi, fertilizzanti, pesticidi; controllo medici di famiglia studi medici e dentisti; ambito veterinario: controllo macelli, alimenti e latticini, animali d’affezione e da reddito; mense scolastiche, ospedaliere, scuole e asili nido; ristorazione bar, ristoranti, pasticcerie, panifici, agriturismi, attività commerciali di vendita di carni e alimenti in genere, produzione e commercializzazione di vini, oli e liquori; estate tranquilla con controllo di stabilimenti e centri benessere, piscine, alberghi, eventi locali temporanei in ambito ristorazione.

I dati in provincia di Padova

Nella sola provincia di Padova sono state effettuate 1.303 ispezioni e controlli che hanno portato a 258 infrazioni amministrative inerenti sicurezza alimentare, igiene delle produzioni alimentari – mancanza piano autocontrollo Hccp, mancata etichettatura alimenti, mancata rintracciabilità cibi e alimenti in genere, omessa indicazione allergeni, sicurezza sul lavoro, omessa registrazione e autorizzazioni sanitarie, vendita alimenti e cibi scaduti) per un ammontare di 477mila euro; 159 sequestri amministrativi di immobili per un valore di euro 5 milioni di euro (causa gravi carenze igienico sanitarie - mancata autorizzazione e registrazione sanitaria - gravi carenze strutturali esercizi) e sospensioni delle conseguenti attività; 83 diffide amministrative al ripristino di lievi conformità rilevate come da normativa in vigore per violazioni prontamente sanabili e che non costituiscono rischio per la salute pubblica senza adozione di sanzioni amministrative; 29 denunce all’autorità giudiziaria per varie tipologie di reato: frode in commercio, cattivo stato di conservazione di cibi e alimenti, esercizio abusivo della professione sanitaria, commercio alterazione di cibi avariati o contraffatti, mancate ottemperanze sulla sicurezza del lavoro e antincendio, uso e detenzione di sostanze dopanti, mancata registrazione e tenuta farmaci psicotropi, vai reati di falso materiale in certificazione e attestati di formazione professionale.

L'attività del Nil

Per i soli pubblici esercizi quali ristoranti, bar e pasticcerie e assimilabili sono state effettuate: 613 ispezioni e controlli in genere; 179 infrazioni amministrative; 59 sequestri amministrativi di immobili e sospensioni delle relative attività; 77 diffide amministrative al ripristino di lievi difformità rilevate; 13 denunce in stato libertà all’autorità giudiziaria; dell’Arma territoriale, in ragione della capillarità sul territorio, sia nell’ambito delle campagne d’intervento disposte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro unitamente al comando generale dell’Arma dei carabinieri: dall’agricoltura al manifatturiero, dall’edilizia al commercio, dai pubblici esercizi alle imprese che forniscono servizi ad altre imprese o ai cittadini, il Nil ha ispezionato ben 202 aziende (163 nel 2022). A molti dei controlli effettuati sono seguite sospensioni delle attività imprenditoriali. La tendenza è in forte aumento, quasi il doppio rispetto allo scorso anno: 53 attività sospese, di cui 16 per il solo impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria (in nero) in misura pari o superiore al 10 % del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, 10 sospensioni per l’impiego di personale in nero e gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, 27 sospensioni per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Inoltre, sono state contestate sanzioni accessorie relative alle 53 attività sospese per un importo complessivo di euro 100.380,00, pari al 76% di quello contestato. Sono stati trovati 113 lavoratori in nero, di cui 34 non in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri (nel 2022, 61 lavoratori in nero di cui 20 non in regola con la normativa sull’immigrazione). Il settore maggiormente colpito dalle irregolarità è il manifatturiero anche se non sono estranei a contestazioni tutti i settori controllati. Complessivamente sono state ispezionale 202 aziende, 95 per vigilanza di tipo ordinario, cioè volta alla verifica della corretta applicazione dei contratti di lavoro e dell’adeguato mansionamento dei lavoratori dipendenti, mentre 107 riguardano la vigilanza di tipo tecnico, riferita alla sicurezza dei luoghi di lavoro e tutto ciò che attiene al decreto legislativo 81/2008 (formazione dei lavoratori, visite mediche, documenti di valutazione dei rischi, piano d’evacuazione, misure di primo soccorso, misure antincendio). Irregolarità che raggiungono percentuali significative se si pensa che nella vigilanza ordinaria vengono rilevate nell’80% dei casi, mentre nelle ispezioni di tipo tecnico in circa il 96% delle verifiche. L’aumento delle ispezioni ha portato a contestare sanzioni per euro 354.764 euro riconducibili ad ammende e contestazioni amministrative, mentre nel 2022 le contestazioni ammontano a 65.384 euro. Un importo quindi più che quintuplicato rispetto al 2022. Complessivamente sono state denunciate in stato di libertà 70 persone per violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre 10 persone sono state denunciate per impiego di lavoratori stranieri irregolari. Infine sono state avviate mirate attività investigative per verificare lo sfruttamento della manodopera clandestina e fenomeni di caporalato nei settori dell’agricoltura e del confezionamento dell’abbigliamento.