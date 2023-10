Padova - Brescia, una settimana a corsie ridotte in diversi tratti

Anche questa settimana in alcuni tratti dell'autostrada si viaggerà a corsie ridotte, in questo caso per chi da Padova si sposta verso la Lombardia. Lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, infatti, per cantieri urgenti di rifacimento pavimentazione e rifacimento segnaletica, dal Km 353+000 al Km 350+000, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano, si viaggerà su una sola corsia o due corsie di cui una a larghezza ridotta dalle ore 21.00 di venerdì 20 ottobre fino alle ore 18.00 di domenica 22 ottobre 2023.

Inoltre, anche in questo caso consentire il rifacimento pavimentazione, dal Km 276+000 al Km 273+600, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna, si viaggerà su due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta nella notte di venerdì 20 ottobre 2023, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo. A seguito dei lavori di cui sopra indicati dalle ore 21.00 di venerdì 20 ottobre fino alle ore 12.00 di sabato 21 ottobre 2023 verrà chiuso lo svincolo di immissione in A4 dall’A22 per il traffico proveniente da Bolzano e dalle ore 18.00 di venerdì 20 ottobre fino alle ore 18.00 di domenica 22 ottobre 2023 rimarrà invece chiusa l’area di Servizio monte Baldo Ovest. Infine n entrambe le carreggiate (sia in direzione Venezia che Milano) tra i caselli di Sirmione e Peschiera del Garda (dal Km 253+570 al Km 253+970), si viaggerà su due corsie di marcia di cui una a larghezza ridotta nelle notti di venerdì 20 e sabato 21 ottobre 2023 dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.