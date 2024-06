Sabato tipicamente estivo, ma una perturbazione è in agguato

Quello odierno, 22 giugno, è stato un sabato caratterizzato da temperature oltre i 30 gradi e cielo soleggiato. Qualcosa però si sta muovendo e la Regione Veneto lancia l'allarme maltempo che potrebbe riguardare più zone del territorio. Nello specifico il meteo regionale segnala che tra la sera di oggi 22 giugno e la prima parte di domani, domenica 23 giugno, è prevista una fase di instabilità ad iniziare dalle zone montane e in successiva estensione a parte della pianura con probabili rovesci e temporali sparsi localmente anche intensi, caratterizzati da forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sono possibili quantitativi consistenti in occasione dei fenomeni più persistenti.

Allerta "gialla"

Alle 14 di oggi il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato fino alle 14 di domani la fase operativa di “attenzione” (gialla) per criticità idrogeologica per temporali su tutti i bacini idrografici del Veneto. La stessa fase operativa è stata stabilita anche per criticità idraulica nei seguenti bacini: Adige-Garda e Monti Lessini (Verona); Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige (Rovigo e Verona) e Basso Brenta e Bacchiglione tra le province di Padova, Vicenza, Verona,

Venezia e Treviso.