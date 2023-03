Cucciolotto assetato e spaesato recuperato per strada e messo in salvo

Gli agenti della sezione "Volanti" della Questura ieri, 9 marzo, durante un servizio di pattugliamento del territorio in via Tre Venezie, all'altezza della linea ferroviaria, si sono imbattuti in un cucciolo di cane che si trovava per strada smarrito e assetato. Gli operatori della Questura l'hanno subito preso in custodia e portato in Questura. Qui ha potuto bere e mangiare a volontà prima di essere visitato da un veterinario. Se non fosse intervenuta la pattuglia era concreto il rischio che il cane potesse finire sotto una macchina con tutte le conseguenze del caso. Non è dato sapere se si fosse allontanato volontariamente da una proprietà privata o qualche padrone senza scrupoli l'abbia abbandonato.