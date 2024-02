L'allarme: «Cantieri ovunque, commercio in centro storico in picchiata»

Il presidente dell'Ascom Confcommercio Patrizio Bertin lancia l'allarme sull'attività dei commercianti del centro storico di Padova. Prosegue infatti la rarefazione commerciale della città, un fenomeno che riguarda, in egual misura, sia il centro storico che i quartieri, mentre la pandemia ha lasciato sul campo tante imprese del commercio ambulante. «Il commercio - spiega Bertin - va sostenuto perché mantiene inalterato il suo valore sociale. Per cui, nel riqualificare la città, l’amministrazione non può sottovalutare che, per essere attrattiva, la città non può rinunciare ad un sistema viario e di parcheggi degno di questo nome. Detto diversamente: se vogliamo contrastare la desertificazione commerciale dobbiamo fare in modo che vengano mantenuti i servizi, che sia incentivata la vivibilità, che non si trascuri la sicurezza, anche in ordine al fenomeno delle baby gang, che sia garantita l’accessibilità».

«I numeri fanno paura»

«Purtroppo - evidenzia il presidente dell’Ascom Confcommercio - i numeri non fanno altro che mettere nero su bianco una situazione che rischia di aggravarsi anche in considerazione di ciò che più di qualche collega mi sta segnalando come la proliferazione dei cantieri, ma che, per la stessa ammissione dell'amministrazione, si intensificheranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Questo significa che, per le attività che si affacciano sui tratti interessati dai lavori, il registratore di cassa piangerà. Occorrono ristori, qualcosa di simile è stato realizzato dalla città di Torino. Si tratterebbe di scontare qualche tassa. Magari non rifonderà il 100%, ma sarebbe un segnale di attenzione nei confronti di chi non ha molte armi per difendersi se il cantiere staziona davanti alle vetrine».