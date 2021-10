A Padova l'avvio ufficiale della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2021

Spettacoli, concerti, conferenze, visite guidate: è con una settimana di eventi che Padova si prepara a festeggiare la 22esima Giornata Europea della Cultura Ebraica, in programma dal 10 ottobre, celebrando così il fatto di essere stata scelta come città capofila in questa edizione che ha come filo conduttore il tema "Dialoghi". «Siamo entusiasti ed emozionati, dopo mesi di lavoro, di poter finalmente condividere con i nostri concittadini le iniziative che abbiamo preparato per questa Giornata Europea della Cultura Ebraica, che per noi durerà una settimana, con cui abbiamo accolto gli stimoli dell'incontro e del confronto interculturale che ci arrivano dal tema», commenta Gina Cavalieri, vicepresidente della Comunità Ebraica di Padova.

Il programma

In un'alternanza di momenti culturali ed eventi più popolari, si parte con un'anteprima: sabato 9 ottobre al Teatro Verdi Gioele Dix e Andrée Ruth Shammah saranno i protagonisti dello spettacolo "... e con la partecipazione di Dio...". La Giornata vera e propria, infatti, è domenica 10 ottobre: a partire dalle 10 il centro culturale San Gaetano ospiterà il lancio ufficiale dell'iniziativa, che in tutta Italia coinvolge 108 località, con il ciclo di conferenze “Dialogo tra istituzioni e mondo ebraico in Italia” alle quali parteciperanno, fra gli altri, la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni e il senatore Riccardo Nencini, presidente della Commissione Cultura del Senato.

Perché Padova capofila

Con questo programma, la Comunità ebraica di Padova intende confermare e, in un certo senso, anche celebrare la tradizione della città euganea come luogo dove gli ebrei, anche nei momenti più difficili, hanno potuto integrarsi e partecipare alla vita cittadina, dando il loro contributo al suo sviluppo culturale e sociale. Un vero esempio di dialogo che ha anche portato alla designazione di Padova come città capofila della Giornata Europea della Cultura Ebraica 2021. La Comunità, infatti, presente a Padova dal Duecento, ha espresso nei secoli molti intellettuali, scienziati, amministratori locali e politici di levatura nazionale. Un grado di libertà che creò anche le condizioni affinché la città diventasse un centro di studi ebraici di importanza europea.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un appuntamento culturale ormai consolidato sotto il cappello organizzativo dell'Aepj, l’associazione europea per la preservazione del patrimonio ebraico. L'Italia ha il primato dell'edizione più ampia e riuscita con decine di migliaia di visitatori, circa un quarto delle presenze complessive nel vecchio continente, che aderiscono all’invito a scoprire un patrimonio culturale di notevole interesse storico, religioso, artistico, urbanistico, archeologico e architettonico. Patrimonio che per un giorno diventa fruibile all’unisono, grazie alla virtuosa collaborazione tra Comunità ebraiche, istituzioni, enti locali e associazioni attive sul territorio, nel pieno rispetto delle normative sanitarie in vigore.