In Prato il via alla staffetta della solidarietà per aiutare i bambini in difficoltà

E' partita oggi 11 settembre da Prato della Valle “La carica dei 101 per la Ricerca”, la staffetta di beneficenza promossa dalla Fondazione “Città della Speranza Onlus” e dal Comando Legione Carabinieri Veneto volta promuovere la raccolta di fondi per le attività di ricerca e cura della Fondazione nel settore della oncoematologia pediatrica. Tra i carabinieri podisti amatori che hanno preso parte attiva all’evento sportivo di beneficenza, testimone alla mano, vi è il comandante interregionale carabinieri “Vittorio Veneto”, generale di corpo d’armata Maurizio Stefanizzi insieme ai militari in servizio al comando legione ed al comando provinciale e agli atleti di fama internazionale arrivati per l’occasione dal centro sportivo carabinieri di Roma: appuntato scelto Stefano La Rosa, appuntato scelto Matteo Giupponi, appuntato Giovana Epis, carabiniere scelto Yohanes Chiappinelli, carabiniere scelto Federica Del Buono, carabiniere Stefano Chiesa, carabiniere Michela Cesarò, carabiniere Nicole Colombi, carabiniere Gaia Colli, carabiniere Giovanna Selva.

I presenti

Alla partenza, a fare gli onori di casa, hanno presenziato Andrea Camporese presidente della Fondazione, Stefania Fochesato fundraiser ed organizzatrice dell’evento, Giovanni Franco Masello, amministratore delegato dell’istituto di Ricerca Pediatrica di Città della Speranza e fondatore della stessa ed Eugenio Baraldi, direttore scientifico di IRP. A salutare il gruppo di podisti hanno preso parte inoltre il comandante della legione carabinieri “Veneto” generale di brigata Giuseppe De Liso e il comandante provinciale carabinieri di Padova colonnello Michele Cucuglielli. Presente per il comune di Padova l’assessore allo sport e sicurezza urbana Diego Bonavina.