Padova in aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto in Medio Oriente

Il 6 febbraio 2023, alle ore 2:17 (ora italiana) un terremoto di magnitudo 7.9 ha colpito la Turchia e la Siria. Il terremoto ha colpito le regioni della Turchia meridionale e della Siria settentrionale causando migliaia di morti e una delle più grandi tragedie degli ultimi tempi. Padova partecipa agli aiuti e promuove la campagna di raccolta fondi di Caritas Italiana e Croce Rossa Italiana. É stata realizzata una campagna informativa con il supporto della Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera, che ha collaborato nel tradurre in diverse lingue i volantini e le informazioni necessarie per poter sostenere gli aiuti e gli interventi per questa emergenza.

Come sostenere

CARITAS

utilizzando il c/c postale n 347013, intestato a Caritas Italiana, causale "Terremoto Turchia-Siria 2023"

con donazione tramite il sito www.caritas.it,

con bonifico bancario, specificando nella causale "Terremoto Turchia-Siria 2023" presso:

Banca Popolare Etica, via Parigi, 17 - Roma

IBAN: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111



Banca Intesa San Paolo, filiale accentrata Ter S - Roma

IBAN: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474



Banco Posta, viale Europa 175 - Roma

IBAN: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013



UniCredit, via Taranto 49 - Roma

?IBAN: IT 88 U 02008 05206 0000110

CROCE ROSSA ITALIANA

bonifico bancario - beneficiario Associazione della Croce Rossa Italiana ODV, Banca Unicredit Spa

IBAN: IT93H0200803284000105889169 - causale: "Terremoto Turchia e Siria"

Commenti

L’assessora alla Pace, Cooperazione e Diritti Umani Francesca Benciolini dichiara: «Il terribile terremoto che ha sconvolto i territori della Turchia e della Siria in questi giorni ci impressiona per la devastazione e per il numero di persone colpite. Come città, vedere una città distrutta fa male perchè sappiamo cosa significhi vivere in un condominio, costruire scuole e ospedali, prendersi cura delle persone. Padova sente anche il peso di tanti territori decentrati, dove vivono minoranze o persone già colpite dalla guerra e a tutti e tutte chiediamo che arrivi non solo la nostra solidarietà e il nostro pensiero ma anche il nostro aiuto concreto»



L’assessora alle Politiche Sociali Margherita Colonnello afferma: «Facciamo tutto il possibile per diffondere queste modalità di sostegno e aiutare concretamente questi territori ad affrontare il momento drammatico. Voglio ringraziare la Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera per il supporto che ci hanno dato nel tradurre questi messaggi e nel diffonderli anche a tutte le comunità straniere padovane»



Il Presidente della Commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera Khan Raja Iftikhar Ahmed conclude: «Come Commissione, insieme al Comune, siamo vicini alle popolazioni che hanno vissuto questa disgrazia e facciamo il possibile per supportare in questa raccolta fondi diffondendo il messaggio il più possibile»