L'onda lunga di Catania, la curva ospiti e la palude della serie C: anche l'Euganeo può attendere

«Oggi lo posso dire, com'è andata la finale col Catania proprio non mi è andato giù. Tra andata e ritorno avremmo dovuto vincerla. E' sempre bello vincere un trofeo, quindi mi è davvero dispiaciuto». Il Presidente Francesco Peghin, oltre ad avere rinnovato il suo impegno nel calcio Padova, torna alla finale di Coppa Italia di C di ritorno, persa col Catania, nella conferenza stampa in cui lui conferma il suo impegno sia come azionista che come socio minoritario. La maggioranza resta saldamente in mano a Oughurlian, che proprio Peghin ha incontrato a Londra. «Lo chiarisco subito, tutte le risorse saranno messe per migliorare la squadra, non per altro». Gira che si rigira, sempre al Catania, in fondo, si torna. Perché sportivamente chissà come sarebbe andata la stagione se non si fosse verificato ciò che è accaduto alla fine del primo tempo della partita d'andata, con l'invasione di campo di una settantina di ultras etnei. A parte l'ordine pubblico e l'idoneità dell'Euganeo, sui quali torniamo tra poco, quella partita nel primo tempo era chiaramente a senso unico ma è cambiata al ritorno in campo. Le squadre che non sapevano nueppure cosa fosse accaduto ma che hanno giocato in un clima a dir poco surreale lo hanno detto anche i giocatori in sala stampa al termine del match. Il gol degli etnei, che ha riacceso le loro speranze per il ritorno, non era affatto nell'aria. A fine primo tempo si era sul 2 a 0 per i biancoscudati, risultato a dire poco strettissimo. Il secondo tempo doveva servire a mettere in sicurezza il trofeo. Ma appunto così non è stato per i fatti che abbiamo citato.

Quel «non per altro» del presidente Peghin, riferito alle risorse, fa capire bene che non ci sarebbero e non ci saranno soldi per intervenire come invece il questore Marco Odorisio ha ordinato. Questore che potrebbe non dare l'agibilità per l'uso dell'Euganeo per manifestazioni sportive, con le conseguenze del caso, se non ci saranno una serie di interventi che hanno un costo che si aggira ai quattro milioni di euro. Il Comune ha già fatto sapere che quei soldi non ci sono, anche il Padova di fatto lo dichiara apertamente. A domanda diretta il presidente Peghin ha aggirato la domanda perché è chiaro che il Calcio Padova non ha alcuna intenzione di mettersi a polemizzare con il Questore. Una situazione del tutto nuova perché chi ha preceduto Odorisio non ha mai fatto richieste di questo tipo. Anche l'amministrazione comunale minimizza, ma prima o poi i nodi vengono al pettine.

«Da parte nostra c'è la volontà di fare il meglio possibile e da padovano farò il meglio che posso per fare bene», sottolinea Peghin. «La focalizzazione delle risorse sarà sulla squadra e sul cercare di perseguire l'obiettivo. Qualsiasi altra cosa passa in secondo piano in questo momento». Ed eccoci al punto. Visto che la domanda era proprio sulla curva ospiti, che a questo punto diventa quasi più di attualità della sud, che speriamo entro fino anno si possa davvero aprire al pubblico, Peghin involontariamente fa intuire la posizione del Padova sulla questione. «Vogliamo uscire da questa palude ed abbiamo ricevuto delusioni», dice parlando della serie C. Ma è in questo passaggio in cui, se si vuole, tra le righe, si trovano le risposte ai tanti dubbi che abbiamo in qualche modo sollevato. «Non si può pensare di costruire stadi finché non saremo in B o addirittura oltre», dice. Un'affermazione che se da un lato si chiude con un auspicio che oggi appare quasi una chimera, dall'altra ci riporta alla realtà. Si giocherà, nella palude della serie C, contro la Clodiense, la Giana Erminio, l'Albonoleffe, la Virtus Verona, tanto per fare dei nomi. Con tutto il rispetto, non ci pare di poter dire che ospiteremo tifoserie difficili da gestire, visto in quanti si presentano, all'Euganeo.