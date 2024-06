Padova Est: al via tre mesi di passione sul fronte della viabilità

Sarà un'estate di passione per chi rimane in città. Si moltiplicano i cantieri stradali a Padova sia in centro che nell'immediata periferia. Domani primo luglio le maggiori criticità si registreranno a Padova Est. Da lunedì infatti, per far posto al megastore Tecnomat che nascerà sulle "ceneri" del laghetto, inizieranno i lavori per la messa in opera di una nuova rotatoria su via San Marco. Questo implicherà per i prossimi mesi inevitabili disagi alla viabilità per coloro che da Noventa Padovana e paesi limitrofi devono raggiungere la città e viceversa. La Polizia locale vigilerà costantemente nelle aree interessate dai lavori per ridurre al minimo i disagi degli utenti e garantire la necessaria sicurezza alle squadre di operai al lavoro.

Il progetto

L'attività di cantiere è piuttosto articolata: oltre alla rotatoria di via San Marco che è omologata anche per il futuro passaggio del tram, verranno costruite una rotonda per il collegamento con gli spazi dell'Ikea e una terza all'incrocio tra via delle Granze, via Settima Strada e via Franceschini. Sotto il ponte Darwin da domani e fino al 15 settembre il tratto stradale sarà interdetto ai mezzi in transito. Verrà invece istituito il doppio senso di circolazione in via San Marco per non bloccare definitivamente la viabilità. Stiamo parlando di un progetto urbanistico di cui si parla già da 16 anni che ora verrà concretizzato. Quando il cantiere sarà completato inizieranno i lavori per la nascita del megastore Tecnomat. Per rendere la zona più vivibile è stata predisposta la nascita di un piccolo bosco urbano.