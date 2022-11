Un flash mob per dire no ad ogni tipo di violenza contro le donne. L’iniziativa, a cura di Donne in campo Cia Padova, è in programma domani mattina 25 novembre, al mercato agricolo di piazza De Gasperi, a Padova, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Altre iniziative

La stessa manifestazione verrà replicata sabato mattina, 26 novembre, ai mercati contadini di piazzale Cuoco, alla Guizza e in piazza Bachelet a Vigodarzere. Tra le presenze “silenziose”, verranno collocate delle scarpe rosse e delle sedie vuote, testimoni delle donne che non ci sono più a causa di efferati soprusi, spesso perpetrati da chi aveva promesso loro eterno amore. «Tutti i giorni dev’essere la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – sottolinea la presidente di Donne in Campo Cia Padova, Milena Prando - da anni invitiamo le donne vittime di qualsivoglia violenza, fisica, verbale o psicologica, a presentare denuncia alle autorità competenti. È il primo passo per affrancarsi da chi ha degli atteggiamenti prevaricatori, di qualsiasi natura, verso di loro». Pensare che il partner, o chi per lui, prima o poi cambierà non è la soluzione giusta. «Da tempo in Veneto e a Padova in particolare, si è sviluppata una rete finalizzata ad accogliere le donne che vivono situazioni di pericolo - aggiunge Prando - in questo senso sta cambiando la sensibilità culturale. Ma non basta. Occorre mantenere alta l’attenzione su un tema che rimane comunque di strettissima attualità».