Padova è ufficialmente città europea dello sport 2023. Bonavina ritira la bandiera a Bruxelles

Bonavina: «Da qui parte il percorso di Padova come città europea dello sport - sottolinea Bonavina - siamo già al lavoro, assieme alle associazioni sportive, alle federazione e agli enti, per arricchire il già intenso programma di eventi e manifestazioni cittadine e rendere il 2023 un anno importante per lo sport padovano a tutti i livelli»