Sorridere e masticare: anche i più fragili hanno il diritto di farlo

Fornire gratuitamente protesi dentarie, realizzate da imprese odontotecniche del territorio, a persone in situazioni di particolare disagio. È questo l’obiettivo del Protocollo d’Intesa siglato il 30 marzo tra il Comitato di Padova della Croce Rossa Italiana, rappresentata dal presidente Giampietro Rupolo, e Cna Padova, rappresentata dal presidente Luca Montagnin.

Il commento del presidente

«Siamo felici - ha detto il presidente di Cna Padova Luca Montagnin - di avviare una collaborazione con la Croce Rossa su un progetto dalle importanti finalità sociali. Sappiamo quanto possa essere difficile per persone in difficoltà economica affrontare il costo di una protesi. Per questo le nostre imprese associate si mettono a disposizione con responsabilità per tutelare la salute e migliorare la qualità della vita di queste persone, con dispositivi affidabili e sicuri».

Lo svolgimento

Grazie all’ausilio di odontoiatri volontari la Croce Rossa di Padova ha già avviato una attività di assistenza e cura odontoiatrica a persone italiane e straniere in situazioni di necessità. Cna Padova, che conta tra i suoi associati diversi laboratori odontotecnici, garantirà a sua volta un supporto a questa attività, promuovendola presso le proprie imprese associate. Sulla base del protocollo d’intesa, la Croce Rossa segnalerà alla singola impresa convenzionata persone in situazioni di particolare disagio economico-sociale, che necessitano di protesi dentarie, e chiederà alla stessa impresa la realizzazione della protesi, prescritta dall’odontoiatra.

Una squadra di professionisti

«Gli odontotecnici padovani - ha precisato il presidente della categoria medicale di Cna Padova Patrizio Marcato - sono pronti a fare la loro parte per aiutare chi è in difficoltà. Soprattutto sono pronti a mettere a disposizione le loro competenze, frutto di un lavoro continuo di aggiornamento sulle ultime novità tecnologiche e in tema di sicurezza. Non è un caso che nelle scorse settimane la nostra associazione abbia accompagnato una delegazione di 54 operatori padovani a Colonia, sede della principale fiera mondiale del settore dentale. In quell’occasione proprio quella padovana era la più numerosa delegazione a livello nazionale, segno di quanto nel nostro territorio il comparto sia particolarmente vivace».