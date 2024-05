Dopo sette anni Coldiretti Padova passa nelle mani di Carlo Belotti

Avvicendamento alla direzione di Coldiretti Padova: dopo sette anni Giovanni Roncalli consegna il testimone a Carlo Belotti. Il passaggio di consegne è stato formalizzato in occasione del consiglio direttivo della più grande e rappresentativa organizzazione agricola della provincia, alla presenza del presidente provinciale Roberto Lorin. Al momento dell'insediamento hanno partecipato Marina Montedoro direttore della Coldiretti Veneto e il collega della Coldiretti Lombardia, Giovanni Benedetti insieme al presidente della federazione regionale Carlo Salvan che hanno dato il benvenuto nella squadra veneta al neo direttore.

Chi è

Carlo Belotti, bergamasco, 53 anni, laureato in scienze della produzione animale, in Coldiretti dal 1998, dopo una prima esperienza da tecnico di zona ha assunto l’incarico di segretario di zona e ha seguito gli uffici di Sarnico e di Clusone, nell’alta provincia di Bergamo. Negli ultimi tre anni, su incarico della direzione, ha preso parte al tavolo dell’orticoltura e ha seguito l’associazione florovivaisti. Si è occupato a fondo del problema della fauna selvatica partecipando ai lavori del tavolo costituito in Prefettura. Consigliere del Gal (Gruppo Azione Locale) Presolana e Laghi Bergamaschi, ha coordinato l’attività dei tre Gal della provincia lombarda seguendone le numerose attività e progetti legati allo sviluppo sul territorio delle espressioni e potenzialità dell’agricoltura. Ora il debutto alla direzione della federazione provinciale di Coldiretti Padova.

Il commento

«Voglio affrontare questo nuovo incarico e questo nuovo percorso con impegno e dedizione - ha dichiarato Belotti – ringrazio Giovanni Roncalli per il lavoro svolto in questi sette anni, intensi e segnati da un importante percorso di innovazione e crescita. Rivolgo un saluto e un ringraziamento per l’accoglienza al presidente Roberto Lorin e a tutto il gruppo dirigente della federazione padovana. Dai prossimi giorni mi dedicherò alla conoscenza del territorio e del suo patrimonio agricolo così ricco, vario e dinamico, caratterizzato da numerose specializzazioni che contraddistinguono le diverse aree del territorio».

Il commiato

Giovanni Roncalli, 59 anni, dopo sette anni di lavoro in Veneto torna in Lombardia per dirigere Coldiretti Cremona. «Sono arrivato a Padova esattamente sette anni fa, alla fine di maggio 2017, - ha raccontato - e da allora abbiamo percorso un importante tratto di strada insieme ai nostri dirigenti, alle migliaia di soci imprenditori agricoli, a tutto il personale della nostra federazione. Nell’economia della nostra provincia il settore primario gioca un ruolo di spicco grazie alle sue eccellenze e al lavoro delle nostre aziende che con passione e determinazione difendono il vero made in Italy agroalimentare. Coldiretti Padova può contare su una squadra di collaboratori in gran parte rinnovata e forte di una lunga tradizione. Rivolgo infine un pensiero di gratitudine agli esponenti e rappresentanti del mondo economico e sociale padovano con i quali abbiamo collaborato in questi anni. Auguro al collega Belotti buon lavoro nella nostra grande famiglia Coldiretti, della quale siamo orgogliosi di far parte».