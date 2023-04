Ricordati i poliziotti Giordano Coffen e Giovanni Borraccino

Nella giornata odierna, 5 aprile, si è tenuta una cerimonia di commemorazione in occasione del 32° anniversario della morte dell’assistente Giovanni Borraccino e dell’agente Giordano Coffen, in in via Chielesotti, Ponte di Brenta, sul luogo dell’evento luttuoso dove 2 anni fa è stato collocato un nuovo cippo commemorativo.

Cosa accadde

Giovanni Borraccino e Giordano Coffen, insigniti di medaglia d’argento al valor civile, sono stati uccisi la sera del 5 aprile 1991, durante un tentativo di rapina in un noto ristorante di Padova all’interno dell’ippodromo "Le Padovanelle”. I due poliziotti in servizio alla sezione Volanti intervenuti nel ristorante a seguito di una segnalazione, furono uccisi prima che riuscissero ad entrare nel locale, da due banditi armati di fucile a pompa che erano rimasti nascosti dietro alle auto nel parcheggio. Gli assassini, una banda mista tra guardie giurate corrotte e pregiudicati comuni, riuscirono a fuggire ma vennero catturati alcune settimane dopo. L’assistente Borraccino lasciò la moglie e due figli. L’agente ausiliario Coffen lasciò i genitori. Nel 2018 per commemorare le due Vittime del Dovere è stata intitolata alla loro memoria la struttura sede del Servizio Tecnico Logistico Patrimoniale di Padova. Alla presenza dei familiari delle vittime, del questore di Padova, di una rappresentanza dell’ANPS e di funzionari e dirigenti della Questura, vi è stata la deposizione di un omaggio floreale in onore dei due caduti, seguita da un momento di preghiera con il cappellano della Polizia di Stato Don Ulisse Zaggia.