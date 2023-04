Anna Barzon presidente della commissione consiliare "Salute a Padova"

E' nata a Padova la commissione consiliare speciale "Salute a Padova". L'insediamento è del 21 aprile. La Commissione, che avrà la durata di due anni dall'insediamento è composta dai consiglieri comunali Anna Barzon (presidente), Ivo Tiberio (vicepresidente), Elena Cappellini (vicepresidente), Pietro Bean, Giovanni Gabelli, Franca de Lazzari, Marta Nalin, Paolo Sacerdoti, Antonio Foresta, Francesco Peghin, Roberto Cruciato, Ubaldo Lonardi, Roberto Moneta e Manuel Bianzale.

Oggi, 29 aprile la presidente Anna Barzon ha presentato gli ambiti di intervento della Commissione. La Presidente della Commissione “Salute a Padova” a metà mandato e a conclusione dei lavori dovrà presentare una relazione al consiglio comunale. Verranno inoltre elaborati report periodici che diano evidenza dell’attività svolta, con cadenza di massima semestrale.

Ambiti di intervento

Il gruppo di lavoro si occuperà di monitoraggio, aggiornamento e informazione costante al consiglio comunale sia sulle fasi di costruzione e armonizzazione con l’area dei poli ospedalieri di Padova, sia in relazione all’attività di integrazione con il territorio con approfondimenti in ambito organizzativo. Terrà sotto stretta osservazione la mappatura dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali attivi nel territorio nel rispetto del principio di integrazione socio-sanitaria. Avrà un occhio di riguardo sulla rilevazione dei bisogni dei cittadini come emergono dal territorio anche mediante il coinvolgimento di una cittadinanza pro-attiva, le associazioni di volontariato, enti del terzo settore e le consulte dei quartieri. Compito della commissione sarà anche l'individuazione dei modelli e degli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario nazionale e individuazione degli indicatori di attività previsti nello stesso decreto.

Obiettivi della Commissione

Verificare i reali bisogni di salute della popolazione con la revisione e pianificazione periodica dei Piani di Zona in collaborazione con l’Aulss 6 Euganea. Monitorare con gli indicatori previsti il raggiungimento degli obiettivi relativi agli standard dei servizi territoriali sanitari e sociosanitari sulla base dei dati forniti dalla Aulss 6 Euganea. Elaborare proposte, innovative e rigenerative, da inoltrare alla Regione Veneto, per stimolare e realizzare l’integrazione tra attività ospedaliera e territoriale per il tramite dell’Azienda Ospedaliera-Università di Padova e dell’Aulss 6 Euganea nell’ottica della costruzione di servizi di prossimità. Vigilare sulla realizzazione del PNRR missioni 5 in stretto raccordo con la Commissione consiliare permanente IV e 6 relativa a case di comunità e ospedali di comunità.

Parola al presidente

Anna Barzon ha riferito: «Non stiamo parlando di sanità, o almeno non solo di sanità, perché la salute presuppone un equilibrio di altri fattori ad esempio servizi sociali, sociosanitari efficienti e di prossimità. La sanità è di competenza specifica della Regione, mentre la salute è in capo all’amministrazione locale, e il sindaco ha la responsabilità della salute dei cittadini. Ci sono strumenti attraverso i quali assicurare la salute sul territorio, come ad esempio il Piano di Zona che è definito dalla Conferenza dei Sindaci appartenenti territorialmente alle ULSS. Altro strumento per ora poco conosciuto sono gli ambiti territoriali sociali. La Commissione opererà spesso in modo coordinato con le commissioni consiliari permanenti, qualora i temi dovessero essere di loro competenza. Abbiamo bisogno del lavoro di tutti, perchè gli obiettivi che ci siamo dati dovrebbero trovare una sintesi valida per tutto il consiglio comunale, perché credo che il tema della salute possa avere più interessi convergenti che divergenti».