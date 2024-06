"PretenDiamo legalità": gli studenti premiati dalla Polizia

Si è svolta questa mattina, 3 giugno, la cerimonia di premiazione delle scuole che hanno partecipato, durante l’anno scolastico che volge al termine, al progetto denominato “PretenDiamo legalità”, avviato dalla Polizia di Stato di Padova per l’anno scolastico 2023/2024, in virtù della collaborazione tra Ministero dell’Interno e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il percorso

Dal mese di febbraio, i poliziotti della Questura di Padova hanno incontrato gli studenti di alcune scuole in città e in provincia per promuovere la cultura della legalità. Si è trattato di incontri formativi rivolti agli istituti scolastici che hanno aderito al progetto e concorso giunto alla settima edizione. I poliziotti si sono rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, con l’obiettivo di approfondire diverse tematiche tra cui bullismo, cyberbullismo e uso corretto di internet e dei social media e gli studenti hanno poi, a seguito degli incontri, realizzato degli elaborati sui temi sviluppati insieme alla Polizia.

Il responso

Previa valutazione di quanto realizzato da parte di una commissione provinciale, i lavori sono stati inviati a Roma per concorrere a livello nazionale, mentre gli alunni vincitori, selezionati a livello provinciale, sono stati invitati a trascorrere una mattinata insieme alla Polizia di Stato presso il II Reparto Mobile. Arrivati con i pullman della Polizia di Stato e accolti dal personale della Questura di Padova e del Reparto Mobile, i ragazzi sono stati premiati in aula magna dal questore della provincia di Padova Marco Odorisio, accompagnato dal dirigente del II Reparto Mobile Stefano Fonsi e dalla dirigente dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura Valeria Pace, mentre venivano proiettati i loro elaborati risultati vincitori. Hanno poi assistito con grande entusiasmo ad addestramenti dimostrativi delle unità cinofile e della Polizia Scientifica e sono potuti salire sui mezzi della Polizia di Stato presenti ad accoglierli.

I premiati

Tra le scuole primarie vincitrici l’Istituto comprensivo “Don Bosco” scuola primaria della Vittoria, che ha partecipato con le classi quarte e quinte con una presentazione illustrata della Costituzione e dei suoi principi fondamentali e l’istituto comprensivo di Casalserugo scuola primaria “E De Amicis” che ha partecipato con le classi quarte e quinte con la realizzazione di un e-book illustrato, una raccolta di 5 storie sulla legalità. Tra le scuole secondarie, il collegio Dimesse scuola paritaria Padova, che ha

partecipato con la scuola secondaria di primo grado, con uno spot sulla consapevolezza dell’uso dei social media. Congratulandosi con i ragazzi, i poliziotti hanno augurato loro un grande in bocca al lupo per i prossimi impegni e un arrivederci al prossimo anno.