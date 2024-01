Temperature gelide, i carabinieri perlustrano i casolari abbandonati

Dopo la morte dei tre giovani stranieri nella notte tra sabato 6 e domenica 7 gennaio all'interno dell'ex Configliachi in via Reni all'Arcella, i carabinieri hanno potenziato i controlli sul territorio, ispezionando i vari casolari abbandonati di Padova, con l'obiettivo di rintracciare possibili senza tetto che, con un comportamento sconsiderato, potrebbero rischiare a loro volta la vita. Le tre vittime dell'Epifania, anche se gli esami autoptici dovranno sciogliere ogni dubbio, sarebbero deceduti a causa del monossido di carbonio sprigionato da un braciere che i giovani avevano acceso per riscaldare una notte a cielo aperto.

Controlli tutta la notte

Ieri sera 8 gennaio controlli dell'Arma in tutti i casolari abbandonati della città a cominciare appunto dall'ex Configliachi che si è trasformato nella tomba di tre giovanissimi stranieri. Le ispezioni sono state finalizzate a individuare eventuali clandestini e persone che comunque potevano essere indirizzate in pubblici dormitori e scongiurare nuovi episodi di morti da monossido di carbonio. Fortunatamente non sono state trovate situazioni di questo tipo e persone bisognose di aiuto. L'attività dei carabinieri, in tal senso, proseguirà senza sosta anche nei prossimi giorni alla luce del fatto che su Padova le temperature durante la notte raggiungono gli zero gradi e il numero di senza tetto è in continuo aumento.