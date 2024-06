Mafia: «La logica degli affari ha superato quella della violenza»

Si è svolta il 27 giugno, presso il comando provinciale dei carabinieri di Padova, la conferenza sul tema “Infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia”. L’appuntamento rientra nell’ambito del ciclo di incontri in materia di formazione e preparazione tecnico professionale per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dell’Arma.

Il convegno

L’evento ha visto la partecipazione in qualità di relatore, di Antonio Parbonetti, professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Padova e prorettore all’organizzazione e al bilancio dell’ateneo, noto per aver brevettato un modello di determinazione del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nelle aziende. I lavori sono stati aperti dal saluto del colonnello Michele Cucuglielli, comandante provinciale carabinieri di Padova che si è così espresso: «Sul fronte della criminalità organizzata, prevale il crescente carattere “mercatista” e imprenditoriale delle mafie. Le consorterie non hanno rinunciato alla forza di intimidazione del vincolo associativo, ma la logica degli affari ha superato quella della violenza. Recenti indagini - ha aggiunto - hanno fatto registrare inedite convergenze tra gruppi criminali di origini diverse - cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra - delineando una sorta di sistema criminale integrato, secondo un principio affaristico. Inoltre, viene sempre più in evidenza l’intreccio di relazioni “tossiche” con imprenditori, professionisti e rappresentanti della pubblica amministrazione, che abilita le mafie a operare sui mercati e dove spesso sono i soggetti esterni a ricercare l’appoggio mafioso. La penetrazione delle mafie - ha concluso - non riguarda solo i territori di origine delle organizzazioni criminali. Tra le amministrazioni sciolte figurano enti del Nord e del Centro Italia. Ed è ulteriormente significativo che nel 2022 il 44% delle interdittive antimafia ha riguardato imprese operanti nelle regioni del Centro-Nord. La principale fonte di liquidità dei gruppi criminali resta il traffico di sostanze stupefacenti. È emerso il crescente interesse per le sostanze stupefacenti sintetiche, la cui natura consente di utilizzare quantitativi minimi di principio attivo per replicare gli effetti degli psicotropi tradizionali, risultando più vantaggiose da commercializzare e più difficili da intercettare. Fra tutte le organizzazioni criminali la ‘ndrangheta risulta

senza dubbio la più pericolosa».

La relazione del docente

La relazione di Parbonetti, strettamente collegata alla realtà socioeconomica del territorio Veneto, è partita dall’analisi delle ultime inchieste antimafia condotte sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, fra queste l’indagine Camaleonte condotta dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del comando provinciale di Padova che nel 2019 aveva portato all’arresto di 28 persone per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere aggravata dalla modalità mafiosa, estorsione, sequestro di persona, violenza privata, lesioni personali, usura, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, dichiarazione fraudolenta mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti e distruzione di documenti contabili, in relazione alla esistenza di un gruppo criminale composto da personaggi di spicco della criminalità organizzata calabrese, operante tra le regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio e Calabria. Nel corso dell’intervento il relatore ha sottolineato gli effetti deleteri della presenza criminale nell’economia a detrimento delle aziende sane, spesso vittime della concorrenza sleale imposta da quelle infiltrate. Risulta infatti provato che alle operazioni di polizia giudiziaria con sequestro delle aziende criminali conseguono sempre evidenti benefici per l’economia legale del territorio, in termini di aumento di fatturato per le aziende nonché miglioramento di condizioni lavorative e remunerazioni per i lavoratori.