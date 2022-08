Studiare a Padova costa quanto Roma e Milano, gli studenti: «Mapelli e Zaia facciano la loro parte»

«Ormai studiare a Padova costa meno solo rispetto a Roma e Milano. In questi anni gli affitti sono aumentati del 40%, una variazione non più sostenibile per la comunità studentesca, che insieme alla tassa media di UniPd, tra le più alte d'Italia, rende sempre più difficile accedere agli studi universitari». A denunciarlo è Domenico Amico, coordinatore di Udu Padova: «Il diritto alla casa è diventato un lusso, gli studenti giornalmente devono barcamenarsi tra annunci razzisti e truffe, non possiamo più permetterci di andare avanti così»

I costi

«Se lo scorso anno, dopo le grandi mobilitazioni fatte insieme a studenti fuori sede e internazionali, una tentata risposta c'è stata, per lo meno dal Comune di Padova e dall'università, la regione Veneto rimane l'unica grande assente - specifica Alessia Conti, Consigliera Nazionale degli Studenti Universitari - .Unipd conta circa 70.000 iscritti mentre l'esu mette a disposizione poco più di 1200 posti in residenza. Per questo gli studenti si affidano ai privati, che però lucrano sulle loro necessità. Ogni giorno ci vengono segnalate situazioni aberranti: agenzie che non esistono, ingenti aumenti del costo dell'affitto da un giorno all'altro, truffe sulle stanze. Con queste premesse, come verrà garantito il diritto alla casa?"

La Regione

«Servono risposte concrete dall'università e dalla Regione, non può continuare questo scarica barili di responsabilità, se ci troveremo nella medesima situazione dello scorso anno sarà inevitabile scendere in piazza, portando un messaggio ancora più forte del precedente - conclude Domenico Amico - .Le soluzioni possono essere varie, da sussidi per le spese di alloggio ad un sistema di affitti calmierati, senza tralasciare investimenti strutturali su residenze pubbliche per gli studenti. È finito il tempo di stare a guardare: Mapelli e Zaia si prendano le proprie responsabilità»