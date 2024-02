Il carrello della spesa? Sempre più caro. A rischio le fasce più deboli

Il carrello della spesa? Sempre più costoso. L’inflazione si stabilizza, ma i prezzi restano alti, a Padova più che nel resto d’Italia e soprattutto per i beni di prima necessità. E' quanto emerge dall’ultima rilevazione dei prezzi al consumo nella città di Padova diffusa dal settore Programmazione Controllo e statistica del Comune. «La variazione tendenziale rilevata per la città di Padova è dell’1%, mentre in Italia è dello 0,8% – osserva Luca Fracasso, referente di Adiconsum Padova Rovigo – tuttavia restiamo bloccati in un contesto di prezzi elevati rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. In particolare, il report conferma l’aumento dei prezzi che già molte famiglie hanno notato facendo la spesa: rispetto a gennaio 2023 i prodotti alimentari sono aumentati del 5,7%».

Prezzi alle stelle

Colpisce, all’interno di questa categoria, l’aumento dei prezzi dell’olio d’oliva +42,6%, di frutta +19,9%, verdura +14,5%, carne +2,9% e di pane e cereali +2,5%. «Ancora una volta Padova vanta un triste primato in fatto di costo della vita – aggiunge il segretario generale della Cisl Padova Rovigo Samuel Scavazzin – Nonostante il rallentamento dell’inflazione, l’aumento dei prezzi colpisce soprattutto le fasce più deboli. Il rischio è una contrazione del mercato interno. Per evitarlo, è necessario rilanciare salari e pensioni e consolidare il potere d’acquisto di lavoratori e famiglie, valorizzando la contrattazione e le relazioni industriali in senso partecipativo. Una maggiore sinergia sul territorio tra enti preposti al controllo, sindacati e associazioni dei consumatori potrebbe inoltre evitare pericolose speculazioni». I dati del comune di Padova rilevano una variazione più contenuta a gennaio rispetto al mese precedente, pari a +0,2%. «A Padova continuano tuttavia ad aumentare gli affitti, del 5,9% sul base annua – osserva Fracasso – mentre il capitolo dei costi inerenti alla spesa per la casa è in diminuzione, grazie al -34,9% rilevato per le bollette di luce e gas: quest’ultimo dato non stupisce, perché come l’Adiconsum ha già sottolineato, indica solo un lento ritorno alla situazione precedente l’impennata dei costi per l’energia degli ultimi due anni. Il contesto a Padova resta quindi quello di un continuo aumento dei prezzi, relativi soprattutto ai beni di prima necessità – conclude il referente Adiconsum – ma nemmeno svaghi e cultura sono al riparo dagli aumenti: il settore ristorazione registra un +4,4%, mentre è del +5,9% l’aumento, rispetto a gennaio 2023 per cinema, teatro e concerti».