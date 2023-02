Cuamm e Questura: un binomio vincente in aiuto dei più fragili

Don Dante Carraro, direttore del Cuamm e il questore di Padova Antonio Sbordone hanno fatto visita oggi, 24 febbraio, allo Sportello Immigrazione di Padova. Una data non banale, visto che ricorre il primo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina. Con l'emergenza ucraina l’attività dello Sportello Immigrazione è diventata più complessa. A inizio 2022 il numero di persone accolte dagli sportelli è raddoppiato, arrivando anche ad accogliere picchi di 350-400 persone nelle prime settimane di conflitto. La maggior parte di questo aumento si è registrato in seguito all'arrivo di profughi ucraini richiedenti la regolamentazione del proprio soggiorno temporaneo in Italia. Stiamo parlando principalmente di donne, anziani e minori.

La collaborazione con il Cuamm

Prende il via così, a marzo 2022, la collaborazione con il Cuamm, supportata nel primo periodo da Msd Italia, che in circa un anno ha visto il coinvolgimento dei volontari impegnati in attività di supporto e accoglienza degli utenti, da lunedì al venerdì per un totale di 6.800 ore donate e oltre 22.000 cittadini stranieri che si sono rivolti allo Sportello. I volontari Cuamm, presenti presso l’Ufficio Immigrazione mettono a disposizione il proprio tempo e disponibilità per gestire, in sicurezza, la fase di accoglienza delle persone, per agevolare la ricezione delle pratiche e snellire le procedure degli sportelli, garantendo così un servizio di supporto e assistenza alle persone in stato di stress o difficoltà dettata dalla situazione critica.

Don Dante Carraro

«Con la pandemia prima e la guerra in Ucraina poi - ha detto don Dante Carraro - come Medici con l’Africa Cuamm ci siamo sentiti chiamati anche a una “solidarietà vicina”. Il nostro cuore e il centro del nostro impegno è, e rimane, l’Africa, un continente in cui sono concentrati bisogni enormi e sfide quotidiane, per dare dignità e portare cure ai più fragili tra i fragili. Sono tornato di recente dal Sud Sudan e dall’Etiopia, dove ho potuto visitare dei campi di sfollati, ho potuto toccare con mano situazioni drammatiche, che non possiamo nemmeno immaginare. I bisogni delle persone qui sono ben diversi, eppure necessitano di risposte competenti e di un lavoro di squadra per far sentire lo straniero accolto e ascoltato. Ecco il valore dell’impegno dei volontari Cuamm qui allo Sportello e che si inserisce in un lavoro più ampio, che arriva fino a Chisinau in Moldavia, dove dei medici Cuamm, a staffetta, prestano assistenza ai profughi ucraini, e persino in Ucraina stessa, a Chernivtsi e in 8 regioni, con la consegna di beni di prima necessità, farmaci e materiale utile alla popolazione stremata dalla guerra».

Il questore

«Ringrazio Don Dante, per l’odierna visita al nostro Ufficio Immigrazione – ha dichiarato il questore di Padova Antonio Sbordone – ove ha potuto incontrare i volontari del Cuamm che, ormai da un anno, ci stanno dando una grossa mano in questo periodo difficilissimo. Don Dante ha incontrato anche i poliziotti dell’Ufficio che stanno producendo uno sforzo incredibile per far fronte alle crescenti istanze che pervengono agli sportelli e per gestire tutte le procedure amministrative riguardanti i cittadini extracomunitari. Poliziotti e volontari insieme, e non è la prima volta. È un binomio che mi piace perché esprime la ragion d’essere stessa della Polizia di Stato, che è quella di essere vicina ai più fragili, a chi è in difficoltà e chi subisce soprusi e violenze».