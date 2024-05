La fondazione Ometto dona sette defibrillatori alla Polizia di Stato

Oggi, 28 maggio, in piazza Duomo a Padpva, si è svolta la cerimonia di consegna di 7 defibrillatori alla Polizia di Stato di Padova, donati dalla Fondazione Ometto con il progetto Piccolo Principe – Padova Città cardioprotetta, presenti Valentina Ometto, presidente della omonima Fondazione, il questore della provincia di Padova Marco Odorisio, il prefetto Francesco Messina, il cardiochirurgo Gino Gerosa, il direttore sanitario Michele Tessarin, il vescovo di Padova Claudio Cipolla, i comandanti provinciali dell’Arma e della Guardia di Finanza, nonché medici dell’azienda ospedaliera ed altre autorità. Ha partecipato alla cerimonia su delega del governatore Luca Zaia, la presidente della sesta commissione Francesca Scatto che ha sottolineato la vicinanza della regione nel supportare il progetto Piccolo Principe con la speranza di riuscire a coinvolgere anche le altre province della regione.

Ricordando Carlo Alberto Conte

Schierate, sul sagrato del duomo, le unità operative della Polizia di Stato riceventi i defibrillatori: tre pattuglie automontate ed una in moto dell’ufficio Volanti, due pattuglie della Polizia Stradale, ed un equipaggio del II Reparto Mobile e Gruppo sportivo Fiamme Oro. Dopo gli interventi e gli indirizzi di saluto, il vescovo Claudio Cipolla, assistito dal cappellano della Polizia di Stato don Ulisse Zaggia, ha impartito la benedizione ai defibrillatori ed agli agenti che li hanno ricevuti in consegna. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del “Progetto Piccolo Principe – Padova Città cardioprotetta”, con la Fondazione Ometto che si occupa della prevenzione degli arresti cardiaci, specie nei bambini, ed è il frutto della tragedia che ha colpito Carlo Alberto Conte, giovane atleta appartenente al gruppo sportivo Fiamme Oro di Padova, tragicamente scomparso il 25 gennaio 2022 all’età di 12 anni, durante una corsa campestre, nonché l’impegno nel promuovere la cultura della defibrillazione e della cardioprotezione in città, con la previsione di donazioni di ulteriori defibrillatori per le altre forze dell’ordine sul territorio comunale.

Patto d'acciao tra Questura e Fondazione

Il partenariato tra Fondazione Ometto e Questura di Padova è il frutto di una più ampia collaborazione con l’azienda ospedaliera ed il contributo dell’associazione All For Life, che hanno consentito la formazione BLSD di tutti gli operatori di Polizia, circa 90, appartenenti all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – squadra Volanti, della Questura di Padova e che rappresenta l'occasione per sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e sull'importanza di imparare a utilizzare il defibrillatore, accrescendo la cultura del primo intervento in caso di arresto cardiaco. E ancora i defibrillatori vengono messi a disposizione anche delle pattuglie del compartimento Polizia Stradale e della sezione Polizia Stradale di Padova, oltre che al gruppo sportivo Fiamme Oro e II Reparto Mobile di Padova aumentando i presidi di cardioprotezione sul territorio del capoluogo ed anche della provincia, garantendo attraverso le Volanti e le pattuglie della Stradale una presenza in strada, continuativa per 24 ore al giorno di agenti qualificati, formati ed attrezzati per gestire una situazione di emergenza.

Fondazione Ometto

«La donazione di questi defibrillatori rappresenta un primo passo importante per rendere Padova una città ancora più cardioprotetta - ha dichiarato Valentina Ometto - Grazie alla collaborazione con la Polizia di Stato, potremo garantire un intervento salvavita tempestivo in caso di arresto cardiaco, aumentando le possibilità di sopravvivenza delle persone colpite da questo evento improvviso. Questo è un grande progetto con il quale ho trasformato un grande dolore nell’amore per gli altri e per la sicurezza di tutti i cittadini».

Il questore

«Siamo grati alla Fondazione Ometto per questa importante donazione - ha commentato il questore Marco Odorisio - la Polizia di Stato ha tra i propri compiti istituzionali anche quello di aiuto e sostegno a favore delle persone in difficoltà. Non a caso le cosiddette Volanti sono inserite nell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, confermando quella vocazione a favore del sociale come proprio dna. I defibrillatori saranno uno strumento prezioso per i nostri agenti, che potranno così intervenire tempestivamente in caso di emergenza, salvando vite umane, esperienze già vissute nelle precedenti sedi di Pordenone e Monza e della Brianza, realtà dove sugli equipaggi delle Volanti vi sono i defibrillatori semiautomatici». Alla cerimonia, che si inserisce nell'ambito delle iniziative organizzate per la Giornata Europea del Cuore 2024, questa mattina in piazza Duomo, nello schieramento delle auto della Polizia di Stato era ricompresa anche l’autovettura Tesla Model X, primo veicolo elettrico pensato per i servizi di pattuglia della Polizia Stradale che, grazie all’importante sinergia sviluppata con la Concessionaria autostradale venete (Cav), ha già dimostrato in poco tempo di poter coniugare efficienza operativa e tecnologia d’avanguardia con lo sviluppo di soluzioni per la sostenibilità ambientale che rappresentano un valore aggiunto per le strategie di sicurezza stradale attuate a livello dipartimentale.