Per tre notti chiuso il casello di Padova Est per lavori

Disagi in vista per chi nei prossimi giorni utilizzerà l'autostrada per raggiungere posti di lavoro e vacanza. Lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova, per attività finalizzate alla realizzazione e posa del nuovo attenuatore d’urto e all’adeguamento delle barriere di sicurezza si rende necessaria la chiusura dello svincolo di uscita per i viaggiatori provenienti da Milano del casello di Padova Est nelle notti di giovedì 29 febbraio, venerdì primo e lunedì 4 marzo, dalle 22 alle 6 del giorno successivo. La società metterà in campo ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

Sicurezza

La Polizia Stradale sarà costantemente presente lungo i tratti caratterizzati dalle limitazioni al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada e allo stesso tempo intervenire nel caso si formassero incolonnamenti. Viene inoltre ricordato di rispettare le più elementari regole del Codice della strada a tutela della propria sicurezza e quella degli altri utenti. Contestualmente saranno effettuati accertamenti legati al rispetto dei limiti di velocità. Obiettivo di fondo ridurre al minimo i rischi di gravi incidenti.