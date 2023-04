Numeri da record alla diciottesima edizione di Europa in Prato

Presentata oggi, 29 aprile, la diciottesima edizione di “Europa in Prato” alla presenza dell’assessore alla attività economiche Antonio Bressa, del presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono, del presidente di Ascom Patrizio Bertin e del presidente di FIVE Padova Elio Sattin. L’Europa in Prato è una fiera mercato a ingresso gratuito in cui trovare street food, artigianato e prodotti tipici, con espositori provenienti da ogni parte del mondo.

Obiettivo

L’idea che anima questi eventi è far incontrare gli operatori italiani ed europei con il consumatore italiano. In percentuale, nei mercati europei, i banchi di provenienza estera costituiscono il 70%, mentre i rappresentanti delle specificità regionali italiane il rimanente 30%, mentre sotto il profilo merceologico si evidenzia un equilibrio tra banchi alimentari e settore non alimentare. La manifestazione è organizzata da FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) Confcommercio nazionale e da FIVA Ascom Padova, con il patrocinio del comune di Padova, assessorato al Commercio ed Attività produttive in collaborazione con Camera di Commercio di Padova e Venicepromex.

I numeri

Per la diciottesima edizione 150 operatori di ogni genere e provenienza riempiranno l’anello esterno di Prato della Valle da domani, 30 aprile fino al 2 maggio dalle 9 alle 23 dove si potrà pranzare e cenare ed acquistare prodotti assolutamente tipici ed unici. Si potranno degustare quindi i famosi waffels dal Belgio e poi dolci made in Usa come i muffin, pancakes e cheescake, le minicrepes olandesi, pandolce dalla Repubblica Ceca, i churros spagnoli, la liquirizia pura calabrese e i classici wurstel tedeschi, gli arancini siciliani, la carne argentina alla griglia, la paella valenciana e catalana, le specialità gastronomiche dal Messico, le specialità alimentari tipiche toscane, umbre, piemontesi e pugliesi. In Prato della Valle si potrà acquistare anche oggettistica di qualità, come tovagliati, ceramiche, bigiotteria, gadget irlandesi, gilet e maglie in cachemire dalla Francia, spezie dal mondo, cosmetici naturali, stampe e quadri pop-art, articoli per la bicicletta, fiori secchi e piante.

I commenti

Antonio Bressa, assessore alle attività economiche ha riferito: «E’ un appuntamento particolarmente atteso, e consolidato, il numero di edizioni svolte, 18, testimonia quanto questa iniziativa funzioni e chi la conosce sa quanto sia apprezzata. E’ una bella opportunità di intrattenimento per i tanti turisti che in questo ponte affollano Padova. La città - ha proseguito - è attrattiva in quanto città d’arte ricca di monumenti, però è importante che viva anche di tante iniziative legate anche al tema enogastronomico, come Europa in Prato. Il lavoro intrapreso di promozione della città sta funzionando, grazie al grande lavoro di squadra di tutti gli attori della nostra comunità, e permette di offrire a padovani e turisti un weekend con attrazioni a 360 gradi». Glu ha fatto eco il presidente della Camera di Commercio, Antonio Santocono: «Noi facciamo tante manifestazioni, sempre in sintonia con il sistema associativo, anche grazie a Venicepromex, che sono in sintonia con questa iniziativa. E’ bellissimo vedere una città sempre più affollata di persone, che vengono anche da altre città. Una grande spinta viene dal riconoscimento alla città del secondo sito Unesco, ma contemporaneamente il Comune d’intesa con la Camera di Commercio ha fatto un sito d’accoglienza che è diventato un punto di riferimento per chi vuole visitare Padova». Patrizio Bertin, presidente di Ascom puntualizza: «E’ una manifestazione che ha dimostrato di essere molto attrattiva, e che porta a Padova attorno a 150 mila persone, quindi numeri importanti. Abbiamo notizia che gli alberghi in città, ma anche fuori sono tutti pieni, è la festività del primo maggio naturalmente che favorisce un ponte lungo, però vuol dire che c’è un particolare interesse verso il nostro territorio. E’ questo che dobbiamo sottolineare e dobbiamo continuare con queste manifestazioni, importanti che sanno dare il giusto risultato». Elio Sattin, presidente di FIVE Padova spiega: «Ritorna Europa in Prato, a beneficio degli operatori che durante il Covid hanno subito più di altri i danni della pandemia. Ritorna in grande perché il numero degli operatori è significativo, oltre 140, ed è oramai un mercato internazionale perché abbiamo il cibo da tutto il mondo dal Brasile, come dal Messico, cibo asiatico, la carne argentina e tutte le varie specialità da tutte le regioni italiane».