Padova Feminile, un gol contro il cancro

Un gol dall'enorme valore nella lotta contro il cancro. Il Padova Femminile ha aderito alla campagna #squadramaniesorriso, promossa da "Atleti al tuo fianco", progetto di sensibilizzazione oncologica che, sotto la guida del dottor Tagliapietra e il patrocinio di Arenbì Onlus, racconta la quotidianità della lotta contro il tumore servendosi delle metafore dello sport. Le biancoscudate sono state protagoniste di un incontro con il dottor Tagliapietra, che si è svolto in occasione della sfida di campionato contro il Venezia. Le calciatrici e lo staff del club veneto hanno avuto modo di prendere consapevolezza dell'importanza del calcio (e, più in generale, dello sport) come valore in grado di veicolare vicinanza e sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie. Tematica quest'ultima che ha assoluta centralità nel progetto, e che il Padova ha rilanciato con la foto con le mani unite sotto il sorriso per la quale ha posato tutta la squadra. Anche le patavine aderiscono dunque alla causa di "Atleti al tuo fianco", progetto a partecipazione gratuita che diffonde in modo capillare - dagli oratori ai campi di Serie A - il proprio messaggio attraverso il materiale con le immagini e le testimonianze dei campioni dello sport, promuovendo in tutta Italia l'importanza del sostegno emotivo a chi combatte contro un tumore: perché da soli è tutto più difficile.