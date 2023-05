Lo stand dei carabinieri ha dato lustro alla fiera Campionaria di Padova

Oggi 13 maggio presso i padiglioni della Fiera di Padova è iniziata la “Fiera Campionaria” con numerosi espositori. Non è passato inosservato al padiglione dedicato alle forze dell’ordine lo stand dell’Arma dei Carabinieri. Esposte le uniformi maggiormente rappresentative, dalla Grande Uniforme Storica a quella in dotazione agli assetti antiterrorismo, le Aliquote di Pronto Intervento, che incardinati nel Norm della Compagnia di Padova assicurano quotidianamente servizi di specifica prevenzione e vigilanza agli obiettivi sensibili del capoluogo euganeo.

Mezzi in mostra

I visitatori hanno potuto inoltre osservare i mezzi in uso alla sezione Radiomobile utilizzati quotidianamente per assicurare il servizio di pronto intervento, una Alfa Romeo Giulia ed una moto Ducati Multistrada. Nella mattinata odierna ha visitato l’allestimento il comandante provinciale, colonnello Michele Cucuglielli. Lo stand sarà presente per tutta la durata della manifestazione, con la presenza dei carabinieri disponibili a dare ogni utile informazione al cittadino.