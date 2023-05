Fiera Campionaria, la Polizia sfoggia le auto storiche e la mitica Lamborghini Huracan

Inaugurata nel lontano 1919 la fiera campionaria di Padova è un'importante mostra che consente agli imprenditori locali di esporre i propri prodotti. Come di consueto, anche quest'anno, a partire dalla giornata odierna, 13 maggio, la Polizia di Stato ha partecipato allestendo il proprio stand all'interno dell'area fieristica di via Tommaseo dov’è e presente, per il il weekend inaugurale, anche la Lamborghini Huracan, auto utilizzata per il trasporto organi, avente quindi la missione fondamentale del salvataggio delle vite umane.

Nelle successive giornate presso lo stand della Polizia si alterneranno varie specialità tra cui la Polizia Scientifica, i Cinofili, i Tiratori scelti, i Poliziotti di Quartiere ed il Reparto Mobile. Già dalle prime ore di apertura, l’attenzione del pubblico è anche attratta dalle auto storiche della Polizia di Stato di varie epoche che suscitano sempre forte interesse e curiosità. L'evento fieristico è stato inaugurato alla presenza del governatore del Veneto, Luca Zaia, il sindaco di Padova Sergio Giordani, presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono e il presidente di Padova Hall Nicola Rossi.